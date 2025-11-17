Pondelok17. november 2025, meniny má Klaudia, zajtra Eugen

Česko si pripomína výročie Nežnej revolúcie: Konajú sa koncerty, besedy aj protesty

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
TASR

PRAHA - Česko si v pondelok pripomína 36 rokov od Nežnej revolúcie. V hlavnom meste i na mnohých ďalších miestach naprieč ČR sa pri tejto príležitosti uskutočnia rôzne diskusie, výstavy, koncerty, ale aj protesty. Najväčšia pozornosť bude už tradične spätá s Pamätníkom Nežnej revolúcie na Národnej ulici v Prahe, kam každoročne prichádzajú tisícky ľudí vrátane najvyšších ústavných činiteľov zapáliť sviečky či položiť kvety.

Naprieč Národnou ulicou sa počas celého dňa koná akcia Korzo Národní, tento rok s heslom „Máme si čo povedať“. Program podľa organizátorov pripomína kľúčové udalosti spojené so životom v komunistickom režime a hodnotu slobody získanej vďaka Nežnej revolúcii. Organizátori podotkli, že tohtoročný program ponúkne rekordný počet debát, výstav, koncertov, rozhovorov či aktivít pre deti.

Historické vozidlá, Tuzex a literárne čítania

Na mieste opäť bude návštevníkmi obľúbené historické vozidlo Verejnej bezpečnosti a prvýkrát budú môcť ľudia zavítať aj do „Tuzexu“. V takzvanej „Obývačke Václava Havla“ budú rôzne osobnosti celý deň čítať literárne diela. Českú štátnu hymnu zaspieva slovenský hudobník Mário Bihári a tradičnú Modlitbu pre Martu zas český herec Jan Cina. Pre všetky tieto akcie budú platiť dopravné obmedzenia pre automobilovú aj električkovú dopravu, a to najmä v okolí ulice Národná a Václavského námestia. Práve tam sa podvečer uskutoční Koncert pre budúcnosť.

Pietne akty pri Pamätníku a Hlávkovej koleji

Okrem pietneho aktu pri Pamätníku Nežnej revolúcie sa ďalší tradične uskutoční pri internáte Hlávkova kolej, kde si akademická obec, ale aj politici pripomenú študentov, ktorí sa v roku 1939 stali obeťami nacistického násilia. Obe historické udalosti si študenti každoročne pripomínajú tiež na Albertove.

Protesty proti novej vláde v Prahe

Na Deň boja za slobodu a demokraciu sa zvyčajne konajú aj rôzne protesty. Jeden z nich, zameraný proti vznikajúcej vláde hnutí ANO, SPD a strany Motoristi sebe, sa koná na Staromestskom námestí v Prahe a organizuje ho spolok Milión chvíľok pre demokraciu.

Vo viacerých inštitúciách sa v pondelok uskutočnia aj dni otvorených dverí. Verejnosti bude prístupný napríklad Lichtenštajnský palác na pražskej Kampe, ktorý patrí českému úradu vlády. Pri príležitosti štátneho sviatku bude vo farbách českej trikolóry nasvietená Petřínska rozhľadňa.

Pražský dopravný podnik upozornil, že s ohľadom na množstvo rôznych akcií v centre mesta posilní dispečerské služby, ktoré budú v spolupráci s políciou a ďalšími zložkami riadiť v prípade potreby mestskú hromadnú dopravu.

Viac o téme: VýročieOslavyČRNežná revolúcia17. november
