MIMORIADNY ONLINE Útoky na Ukrajine: Raketová smrť v Charkove a výpadky prúdu v Donecku

Naživo z Ukrajiny
ONLINE
6:05 V okupovanom Donecku boli hlásené výpadky prúdu po útoku na neďalekú elektrickú rozvodňu, informovali miestne médiá večer 16. novembra.
Ruská raketa zabila v Charkovskej oblasti troch ľudí a desiatich zranila, tvrdí úrad
Najmenej traja ľudia zomreli a desať vrátane troch detí utrpelo zranenia pri ruskom raketovom útoku na mestečko Balaklija v Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny. Uviedol to dnes šéf mestskej vojenskej správy Vitalij Karabanov. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že Rusko cez noc zlikvidovalo 36 ukrajinských bezpilotných lietadiel.
Nočný útok podľa Karabanova zasiahol centrum obce, na mieste zasahovali záchranné tímy Deväť ľudí bolo prevezených do nemocnice, medzi zranenými sú deti od 14 do 17 rokov.
Ukrajina sa bráni ruskej agresii od februára 2022 a Moskva v poslednom čase zosilnela dronové aj raketové útoky. Podľa analýzy agentúry AFP opierajúcej sa o ukrajinské údaje bol počet nočných útokov ruskými strelami na Ukrajinu v októbri najvyšší od začiatku roka 2023. Ruské sily v októbri na Ukrajinu odpálili 270 raketových striel, čo je o 46 percent viac ako v septembri, vyplýva z údajov, ktoré denne poskytuje ukrajinské letectvo.
Rusko cieli najmä na ukrajinskú energetickú infraštruktúru a popiera, že by mierilo na civilistov, Ukrajina však bežne hlási desiatky civilných obetí. Tiež Ukrajina v rámci svojej obrany útočí na ruskom území zvlášť svojimi dronmi, počet civilných obetí je ale na ruskej strane neporovnateľne menší.
Ruské ministerstvo obrany napísalo, že v noci protivzdušná obrana zlikvidovala 36 ukrajinských dronov, z toho 14 nad Brjanskou oblasťou, osem nad Tambovskou oblasťou a menšie počty nad piatimi ďalšími oblasťami. Rusko zvyčajne neinformuje o celkovom rozsahu ukrajinského vzdušného útoku, ale len o zostrelených dronoch. Ruský rezort obrany nehlási ani prípadné škody. Regionálni ruskí činitelia spravidla informujú o určitých škodách alebo prípadne zranených či zabitých civilistoch. Tvrdenie ani jednej zo strán nemožno v podmienkach vojnového konfliktu nezávisle overiť.