V pražskej Katedrále sv. Víta sa koná posledná rozlúčka s kardinálom Dukom

PRAHA - V pražskej Katedrále svätých Víta, Václava a Vojtecha sa v sobotu koná posledná rozlúčka s emeritným pražským arcibiskupom kardinálom Dominikom Dukom, ktorý zomrel 4. novembra vo veku 82 rokov. Na obrade celebrovanom súčasným pražským arcibiskupom Janom Graubnerom sa zúčastnili viaceré osobnosti verejného i politického života vrátane slovenskej vládnej delegácie. Informujú o tom servery iDnes, Seznam Zprávy a Novinky.cz.
Obrad otvoril prelet vojenských lietadiel
Obrad sa začal krátko po 11.00 h za zvuku sklady Rekviem b-moll od českého skladateľa Antonína Dvořáka, počas ktorého do katedrály vchádzal liturgický sprievod. Pred začiatkom omše nad pražským chrámom preletelo päť vojenských lietadiel v krížovej formácií.
Koncelebrujú biskupi českí, moravskí aj zo zahraničia
Obrad koncelebrujú biskupi českých a moravských diecéz spolu s kardinálmi a biskupmi zo zahraničia vrátane desiatich slovenských katolíckych biskupov. Pripojili sa tiež arcidiecézni kňazi a kňazi z rádu dominikánov, do ktorého Duka patril.
Na obrade sa zúčastnil i český prezident Petr Pavel a jeho dvaja predchodcovia Miloš Zeman a Václav Klaus. Prítomní sú aj predseda hnutia ANO Andrej Babiš, predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu (PSP) ČR a šéf hnutia SPD Tomio Okamura, líder KDU-ČSL Marek Výborný či herečka Jiřina Bohdalová a režisér Jiří Strach.
Aj slovenskí ministri si prišli uctiť kardinála
Do Prahy si prišli uctiť pamiatku kardinála Duku aj viacerí slovenskí vládni predstavitelia. Na poslednej rozlúčke sa zúčastnili minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár, minister zdravotníctva SR Kamil Šaško, minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ a štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Tibor Bernaťák.
Duka zomrel 4. novembra vo veku 82 rokov. Bol posledným žijúcim kardinálom v Česku. Vo funkcii pražského arcibiskupa pôsobil v rokoch 2010 až 2022.