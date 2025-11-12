AKTUÁLNE Expríslušník SIS Peter Gašparovič dostal za korupciu 22 mesiacov väzenia

BRATISLAVA - Bývalý šéf kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) Peter Gašparovič a expolicajt Ladislav Vičan sú vinní zo zločinu prijímania úplatku v štádiu prípravy. Gašparoviča odsúdil v stredu Najvyšší súd (NS) SR na 22-mesačný trest väzenia a peňažný trest 20.000 eur. Vičan dostal 20-mesačný nepodmienečný trest odňatia slobody a peňažný trest 16.000 eur. Rozhodnutie je právoplatné.
Aktualizované 12:57 „Rozsudok Najvyššieho súdu SR rešpektujem, ale čo sa týka právnej kvalifikácie, tak s ňou sa nestotožňujem,“ uviedol advokát Adrián Kucek. Prokurátor Generálnej prokuratúry SR povedal, že rozsudok sčasti odráža právne názory prokuratúry na túto vec. „Avšak jednoznačne možno povedať, že v tejto veci v tomto čase zavážila aj novela Trestného zákona a zníženie trestných sadzieb,“ podotkol prokurátor.
V prípade, ak by Gašparovič nezaplatil peňažný trest, senát určil aj náhradný trest 16 mesiacov väzenia. Vičan by si musel odpykať v prípade nezaplatenia peňažného trestu 13 mesiacov vo väzení. Dvojica bola v minulosti stíhaná vo väzbe, neskôr ju po právoplatnom odsúdení súdy podmienečne prepustili na slobodu. Do výkonu trestu preto už nenastúpi.
Odvolací súd sa prípadom zaoberal
Najvyšší súd v stredu rozhodoval o odvolaní obžalovaných proti verdiktu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku z októbra 2021. Gašparovič dostal vtedy za prijímanie úplatku 11-ročný trest väzenia, Vičan desať rokov nepodmienečne. Uložené boli aj peňažné tresty.
Odvolací súd sa prípadom zaoberal už v marci 2022. Právnu kvalifikáciu skutkov vtedy upravil na nepriamu korupciu a dvojici vymeral miernejšie tresty. Prokurátor však uspel s dovolaním a preto sa prípad vrátil späť do odvolacieho konania. Dvojicu zadržali na začiatku decembra 2020 v rámci akcie Judáš. Podľa obžaloby mala žiadať úplatok od podnikateľa Dušana Bočkaya za pomoc pri zrušení predbežného opatrenia vydaného Kriminálnym úradom finančnej správy, ktorý zablokoval majetok obchodnej spoločnosti Bopal.