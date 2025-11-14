Izrael potvrdil, že prijaté pozostatky patrili mŕtvemu rukojemníkovi

JERUZALEM - Kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua vo štvrtok oznámila, že armáda prijala telo zosnulého rukojemníka Menyho Godarda prostredníctvom Červeného kríža od palestínskeho militantného hnutia Hamas. Informuje správa agentúry Reuters.
Godard (73) zahynul spolu s manželkou Ajelet (63) v kibuci Be'eri počas útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023. Manželov zabili členovia Palestínskeho islamského džihádu, spriazneného teroristického hnutia Hamasu a jeho telo následne previezli do Pásma Gazy. Úrady ho oficiálne vyhlásili za mŕtveho 8. decembra 2023.Rakvu s rukojemníkom prijal Červený kríž a následne bola prevezená na identifikáciu do forenzného inštitútu v Tel Avive. Hamas v spoločnom vyhlásení s Palestínskym islamským džihádom uviedol, že telo vo štvrtok našli v oblasti Chán Júnis na juhu Pásma Gazy.
Izrael uzavrel prímerie s Hamasom
V Pásme Gazy sú naďalej zadržiavané telá dvoch Izraelčanov a jedného Thajčana. „Izraelská vláda zdieľa hlboký smútok rodiny Godardovcov a všetkých rodín zabitých rukojemníkov,“ uviedla kancelária premiéra vo svojom vyhlásení. Izrael je „odhodlaný, oddaný a neúnavne pracuje“ na tom, aby priviezol späť zvyšných troch zavraždených rukojemníkov na pochovanie, zdôraznila. Hamas je „povinný splniť svoje záväzky voči sprostredkovateľom (dohody o prímerí) a vrátiť ich ako súčasť implementácie dohody“, uzavrela kancelária. Izrael uzavrel prímerie s Hamasom v Pásme Gazy 10. októbra na základe návrhu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Obe strany sa odvtedy obviňujú z opakovaných porušení dohody.