Štvrtok13. november 2025, meniny má Stanislav, zajtra Irma

Zmena v Pakistane: Umožnia doživotnú imunitu prezidentovi i náčelníkovi armády

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

ISLAMABAD - Pakistanský parlament schválil vo štvrtok zmenu ústavy, ktorá prezidentovi a náčelníkovi pozemných síl udelí doživotnú imunitu. Kritici varujú, že tento krok oslabí demokraciu a nezávislosť súdnictva, informuje správa agentúry AFP.

Dvadsiaty siedmy dodatok, prijatý dvojtretinovou väčšinou, takisto skonsoliduje vojenskú moc v rámci novej funkcie náčelníka ozbrojených síl a zriaďuje Federálny ústavný súd. Zmeny umožňujú náčelníkovi pozemných síl veliť pozemným, vzdušným i námorným silám zároveň. Každý dôstojník povýšený na poľného maršala, maršala letectva alebo admirála flotily si odteraz doživotne zachová hodnosť, výsady a pozíciu a bude mať imunitu voči trestnému stíhaniu – ochranu, ktorá doposiaľ patrila len hlave štátu.

Ústavná zmena

„Táto ústavná zmena prehĺbi autoritárstvo a akýkoľvek malý náznak demokracie, ktorý v tejto krajine existoval, sa stratí,“ povedal Osáma Málik, právnik so sídlom v Islamabade. „Nielenže sa odstráni civilný dohľad nad činnosťou armády, ale sa zároveň úplne zničí vojenská hierarchia, v ktorej boli všetci velitelia rovnocenní v rámci systému spoločného velenia,“ povedal pre agentúru AFP.

Dodatok zároveň zaručí imunitu prezidentovi Ásifovi Alímu Zardáríovi, čím ho chráni pred akýmkoľvek trestným stíhaním. Zákon ale špecifikuje, že táto ochrana sa nebude vzťahovať na bývalého prezidenta, ak neskôr bude zastávať inú verejnú funkciu. Zardárí bol v minulosti obvinený vo viacerých prípadoch korupcie, hoci konanie sa už pozastavilo, píše AFP. Novela tiež zakazuje súdom spochybňovať akúkoľvek ústavnú zmenu „z akéhokoľvek dôvodu“. Návrh zákona teraz dostane prezident, aby ho podpísal.

Viac o téme: ImunitaPakistanPrezident
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Mrzačila deti, teraz sa
Mrzačila deti, teraz sa vrátila: Obrna je opäť v Európe! V TEJTO krajine našli jej vírus
Zahraničné
Klimatická zmena už prinútila
Klimatická zmena už prinútila milióny ľudí k úteku z domova
Zahraničné
Vladimir Putin
MIMORIADNY ONLINE Európska únia je znepokojená: Vyzvala Rusko, aby prestalo s jadrovými hrozbami
Zahraničné
Trump ohlásil návrat jadrových
Trump ohlásil návrat jadrových testov v USA: Obvinil Rusko a Čínu z ich tajného vykonávania, Peking to popiera
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Pokračuje hlavné pojednávanie s Gerritom Janom K. v kauze vraždy Simony
Pokračuje hlavné pojednávanie s Gerritom Janom K. v kauze vraždy Simony
Správy
Otvorenie showroomu SUGGÉRER: Katarína Višňovská zažiarila, neprehliadnuteľná Petra Maslo a ďalší
Otvorenie showroomu SUGGÉRER: Katarína Višňovská zažiarila, neprehliadnuteľná Petra Maslo a ďalší
Feminity TV
Starosta Ružinova Martin Chren nemá zo školskej novely obavy a tvrdí, že školy sú pripravené
Starosta Ružinova Martin Chren nemá zo školskej novely obavy a tvrdí, že školy sú pripravené
Správy

Domáce správy

Krádež v hoteli v
Krádež v hoteli v Štrbe! Polícia obvinila štvoricu mužov
Domáce
Projekt podpory inovácií študentov
Projekt podpory inovácií študentov môže výrazne posunúť vzdelávanie, uviedol Pellegrini
Domáce
undefined
Asociácia nemocníc Slovenska požaduje dofinancovanie vo výške 197 miliónov eur
Domáce
Trnavský kraj si pripomenie výročie Nežnej revolúcie: Výstavy, diskusie a ocenenia už tento týždeň
Trnavský kraj si pripomenie výročie Nežnej revolúcie: Výstavy, diskusie a ocenenia už tento týždeň
Regióny

Zahraničné

Europoslanci vyzvali EÚ na
Europoslanci vyzvali EÚ na boj s nadnárodnou represiou voči ľudskoprávnym aktivistom
Zahraničné
Zmena v Pakistane: Umožnia
Zmena v Pakistane: Umožnia doživotnú imunitu prezidentovi i náčelníkovi armády
Zahraničné
Europol spolu s krajinami
Europol spolu s krajinami EÚ zadržal bývalých lotyšských vojakov: Mali uniesť albánskeho vodcu
Zahraničné

Prominenti

FOTO Módna šou Holubca: Gáborík
Módna šou Holubca: Gáborík ako z Hollywoodu, hviezda Sľubu v MINI a... HOLÝ zadok na móle!
Domáci prominenti
P. Diddy
Problémy P Diddyho vo väzení: Jeho prepustenie sa odkladá... Je to vraj TREST za toto!
Zahraniční prominenti
Trochu inak s Adelou
Adela Vinczeová KONČÍ v STVR: Po škandále s Viktorom padlo definitívne ROZHODNUTIE!
Domáci prominenti
Barbora Franeková
Bývalá MISS Slovensko: Jej otec boxer skončil ako žobrák... Odpustenie po 16 rokoch
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Nádherný príbeh priateľstva až
Nádherný príbeh priateľstva až za hrob: V Krakove má sochu verný psík
dromedar.sk
Vyzerajú sladko, no môžu
Vyzerajú sladko, no môžu vám škodiť: Šokujúca pravda o JAHODÁCH! Lekár varuje, neumývajte ich pod vodou
Zaujímavosti
FOTO Lacné letenky do Bratislavy
Lacné letenky do Bratislavy vyvolali šialenstvo na sociálnych sieťach: Komentujúci sa bavia a radia, neprekročte 6 km/hod!
Zaujímavosti
Vedci objavili umelecké tajomstvo
Tajomné symboly, ktoré prežili 64-tisíc rokov a menia históriu: Vedci sú ohromení! Je čas prehodnotiť dejiny ľudstva?
Zaujímavosti

Dobré správy

Aká otázka v súvislosti
Aká otázka v súvislosti s peniazmi vás zaujíma? Využite teraz jedinečnú možnosť
Domáce
Vyzerať až o desať
Vyzerať až o desať rokov mladšie? Vybrali sme pre vás tie najlepšie anti-aging krémy
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Vaše ruky majú silu zachrániť život: Takto jednoducho vďaka nim zistíte, že je vaše telo zdravé a šťastné
feminity.sk
Slováci začínajú s vianočnými
Slováci začínajú s vianočnými nákupmi skôr: V ktorom obchode budú tento rok sviatky najlacnejšie?
plnielanu.sk

Ekonomika

Brusel pritvrdzuje a chystá nový poplatok: Skončia už čoskoro lacné balíky z Číny?
Brusel pritvrdzuje a chystá nový poplatok: Skončia už čoskoro lacné balíky z Číny?
Čas na reformy sa kráti: Náš dôchodkový systém stojí na pokraji priepasti, varuje analytik!
Čas na reformy sa kráti: Náš dôchodkový systém stojí na pokraji priepasti, varuje analytik!
Dôležité dávky idú od januára hore: Kto dostane viac a o koľko?
Dôležité dávky idú od januára hore: Kto dostane viac a o koľko?
Vláda po vlakových nehodách otvára peňaženku: Zranení majú dostať od štátu tisíce eur! (foto)
Vláda po vlakových nehodách otvára peňaženku: Zranení majú dostať od štátu tisíce eur! (foto)

Šport

Napodobnil Višňovského a Cháru: Nemec prepísal históriu NHL, toto nikto pred ním nedokázal
Napodobnil Višňovského a Cháru: Nemec prepísal históriu NHL, toto nikto pred ním nedokázal
NHL
VIDEO Tlieskala celá šatňa: Slová trénera po skvelom zápase Nemca chytia za srdce každého fanúšika
VIDEO Tlieskala celá šatňa: Slová trénera po skvelom zápase Nemca chytia za srdce každého fanúšika
NHL
VIDEO Šimon Nemec strelil premiérový hetrik v NHL! Jeden krajší gól ako druhý
VIDEO Šimon Nemec strelil premiérový hetrik v NHL! Jeden krajší gól ako druhý
Zostrihy NHL
VIDEO Nemec opísal svoje pocity po prvom hetriku v NHL: Nikdy som nebol nejaký strelec
VIDEO Nemec opísal svoje pocity po prvom hetriku v NHL: Nikdy som nebol nejaký strelec
NHL

Auto-moto

Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Novinky
Na východe vraj nič nie je... Ale 5 nových úsekov cyklotrasy aj s osvetlením je
Na východe vraj nič nie je... Ale 5 nových úsekov cyklotrasy aj s osvetlením je
Doprava
Nová Toyota Hilux: Nafta, Benzín, Elektrina, Vodík
Nová Toyota Hilux: Nafta, Benzín, Elektrina, Vodík
Predstavujeme
Diaľnica spája Bratislavu s Prahou 45 rokov. Výstavba začala ešte v roku 1939
Diaľnica spája Bratislavu s Prahou 45 rokov. Výstavba začala ešte v roku 1939
Doprava

Kariéra a motivácia

Bude z vás otecko? Takéto sú práva mužov pri narodení dieťaťa!
Bude z vás otecko? Takéto sú práva mužov pri narodení dieťaťa!
Rodičovstvo a práca
Kedy sa kariéra mení na identitu? A prečo je to nebezpečné
Kedy sa kariéra mení na identitu? A prečo je to nebezpečné
Práca a voľný čas
Sociálna poisťovňa upozorňuje na ďalšiu zmenu: Toto sa od 2026 mení pre všetkých zamestnancov!
Sociálna poisťovňa upozorňuje na ďalšiu zmenu: Toto sa od 2026 mení pre všetkých zamestnancov!
Aktuality
Je generácia Z nezamestnateľná? Výsledky nového prieskumu sú znepokojivé!
Je generácia Z nezamestnateľná? Výsledky nového prieskumu sú znepokojivé!
Pracovné prostredie

Varenie a recepty

Téglikový recept bez použitia váhy a mixéra. Vynikajúce jogurtové vianočné pečivo.
Téglikový recept bez použitia váhy a mixéra. Vynikajúce jogurtové vianočné pečivo.
Najlepšie vianočné pečivo a zákusky s rumom, ktoré nesmú chýbať na sviatočnom stole.
Najlepšie vianočné pečivo a zákusky s rumom, ktoré nesmú chýbať na sviatočnom stole.
Ako dlho vydržia bielky v chladničke? Skladovanie krok za krokom
Ako dlho vydržia bielky v chladničke? Skladovanie krok za krokom
Skladovanie potravín
Jesenné jablká v župane: recept na krehký sladký dezert
Jesenné jablká v župane: recept na krehký sladký dezert
Ovocné dezerty

Technológie

WhatsApp čaká najväčšia zmena za posledné roky. To, čo príde, zmení spôsob ako komunikujeme
WhatsApp čaká najväčšia zmena za posledné roky. To, čo príde, zmení spôsob ako komunikujeme
Technológie
Google začal uvoľňovať funkciu, ktorá ti uprace notifikácie: Čo prinesie a kedy ju môžeš očakávať?
Google začal uvoľňovať funkciu, ktorá ti uprace notifikácie: Čo prinesie a kedy ju môžeš očakávať?
Android
Google varuje pred novou vlnou podvodov. Toto by si mal vedieť skôr, než klikneš na reklamu
Google varuje pred novou vlnou podvodov. Toto by si mal vedieť skôr, než klikneš na reklamu
Bezpečnosť
Raketa o veľkosti bagety zachráni Európu pred Putinom, hovoria experti: Mark 1 nevyzerá impozantne, no otvára novú kapitolu obrany
Raketa o veľkosti bagety zachráni Európu pred Putinom, hovoria experti: Mark 1 nevyzerá impozantne, no otvára novú kapitolu obrany
Armádne technológie

Bývanie

Z bytu uprostred mesta ani netreba odchádzať na dovolenku. Stačí vyjsť na terasu a nerobiť vôbec nič!
Z bytu uprostred mesta ani netreba odchádzať na dovolenku. Stačí vyjsť na terasu a nerobiť vôbec nič!
Stojí sám v hustom lese, no mali na to dobrý dôvod. Netypický dom postavili na to, aby ponúkal zaslúžený relax
Stojí sám v hustom lese, no mali na to dobrý dôvod. Netypický dom postavili na to, aby ponúkal zaslúžený relax
Toto podľa expertov na čistenie funguje na vodný kameň a špinu v sprchovom kúte. Niektoré nástroje by vám ani nenapadli!
Toto podľa expertov na čistenie funguje na vodný kameň a špinu v sprchovom kúte. Niektoré nástroje by vám ani nenapadli!
V takom byte sa musia cítiť dobre! Rodina si zvolila jednoduchosť, architektky pre nich vytvorili vynikajúce bývanie
V takom byte sa musia cítiť dobre! Rodina si zvolila jednoduchosť, architektky pre nich vytvorili vynikajúce bývanie

Pre kutilov

19 dôležitých rád pre ovocné stromy v zime: Skúsení ovocinári prezradili, ako ich ochrániť
19 dôležitých rád pre ovocné stromy v zime: Skúsení ovocinári prezradili, ako ich ochrániť
Záhrada
Skryštalizoval vám med? Nikdy neurobte túto chybu pri jeho ohrievaní!
Skryštalizoval vám med? Nikdy neurobte túto chybu pri jeho ohrievaní!
Recepty
Jedna chyba vás môže stáť celý trávnik! Akej činnosti venovať na jeseň pozornosť?
Jedna chyba vás môže stáť celý trávnik! Akej činnosti venovať na jeseň pozornosť?
Záhrada
Chcete v zime pomôcť vtáčikom vo vašej záhrade? Pri ich kŕmení dodržte tieto zásady!
Chcete v zime pomôcť vtáčikom vo vašej záhrade? Pri ich kŕmení dodržte tieto zásady!
Chovateľstvo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Kráľovná Alžbeta II. sa obávala, že sa princ William stane „celebritným monarchom“: Jedna jeho vlastnosť zosnulú kráľovnú dráždila
Zahraničné celebrity
Kráľovná Alžbeta II. sa obávala, že sa princ William stane „celebritným monarchom“: Jedna jeho vlastnosť zosnulú kráľovnú dráždila
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
VIDEO z incidentu pred
Domáce
VIDEO z incidentu pred popradskou školou: Okrem študenta a riaditeľky bola na mieste aj ďalšia osoba! Má ísť o poslankyňu PS
Obrovský medveď sa blížil
Domáce
Obrovský medveď sa blížil k Slovákovi, ten mu povedal TÚTO jednu vetu: Neuveríte, čo nasledovalo!
Nové detaily v prípade
Domáce
Nové detaily v prípade tínedžerky Jasmíny (14): O údajnom únose a zneužívaní prehovoril jej otec
PRVÉ zábery na nočný
Domáce
PRVÉ zábery na nočný horor v Pezinku: Vlak brzdil zo všetkých síl, no prišla zrážka, ISKRY a nekonečné sekundy!

Ďalšie zo Zoznamu