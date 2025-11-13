Neuveriteľný objav: V Kanade našli najslávnejší diamant Habsburgovcov

Florentský diamant z majetku habsburskej monarchie, ktorý bol dlho považovaný za stratený, sa teraz predstaví verejnosti v Kanade. 137-karátový drahokam bol súčasťou dlho uloženého dedičstva, ktoré z Európy zo strachu pred nastupujúcim nacizmom odviezla cisárovná Zita, manželka posledného rakúskeho cisára Karola I.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Po mesiacoch trápenia prehovorila matka Tomáška (†11), ktorého zabila smrtiaca améba! Hygienici majú nové informácie
Opitý vodič autobusu viezol 50 ľudí: Cestujúci volali o pomoc, polícia zverejnila VIDEO zo zásahu