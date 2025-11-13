Štvrtok13. november 2025, meniny má Stanislav, zajtra Irma

Neuveriteľný objav: V Kanade našli najslávnejší diamant Habsburgovcov

Florentský diamant z majetku habsburskej monarchie, ktorý bol dlho považovaný za stratený, sa teraz predstaví verejnosti v Kanade. 137-karátový drahokam bol súčasťou dlho uloženého dedičstva, ktoré z Európy zo strachu pred nastupujúcim nacizmom odviezla cisárovná Zita, manželka posledného rakúskeho cisára Karola I.

Marcel Holubec W sa v najnovšej kolekcii inšpiroval Janou Z Arcu: Je oslavou žien, ktoré sa nevzdávajú
Vyhlásenie strany Hlas-SD na tému: Za slobodný názor sa nemôže trestať
Centrálna os Yogyakarty vznikla v 18. storočí, dnes je centrom vlády a jávskych kultúrnych tradícií
Domáce správy

FOTO Kontumačný rozsudok sudcu vyvolal
Slovensko čaká hustá hmla:
Po mesiacoch trápenia prehovorila
SHMÚ varuje pred hustou hmlou na celom Slovensku: Platia výstrahy pre vodičov
Zahraničné

Dánsko zasiahli proruskí hackeri:
Neuveriteľný objav: V Kanade
Opitý vodič autobusu viezol
Ministri financií krajín Európskej
Prominenti

Kocúriková ukázala dcéru a
Žena slávneho herca ohúrila
Lenka Filipová
Zachery Ty Bryan
Zaujímavosti

FOTO Takto budeme vyzerať o
Nádherný príbeh priateľstva až
Vyzerajú sladko, no môžu
FOTO Lacné letenky do Bratislavy
Dobré správy

Aká otázka v súvislosti
Vyzerať až o desať
Vaše ruky majú silu zachrániť život: Takto jednoducho vďaka nim zistíte, že je vaše telo zdravé a šťastné
Slováci začínajú s vianočnými
Ekonomika

Trináste dôchodky sa blížia: Kto má nárok a na aké sumy sa môžu seniori tešiť?
Brusel pritvrdzuje a chystá nový poplatok: Skončia už čoskoro lacné balíky z Číny?
Čas na reformy sa kráti: Náš dôchodkový systém stojí na pokraji priepasti, varuje analytik!
Dôležité dávky idú od januára hore: Kto dostane viac a o koľko?
Šport

Napodobnil Višňovského a Cháru: Nemec prepísal históriu NHL, toto nikto pred ním nedokázal
VIDEO Tlieskala celá šatňa: Slová trénera po skvelom zápase Nemca chytia za srdce každého fanúšika
VIDEO Šimon Nemec strelil premiérový hetrik v NHL! Jeden krajší gól ako druhý
VIDEO Nemec opísal svoje pocity po prvom hetriku v NHL: Nikdy som nebol nejaký strelec
Auto-moto

Toto auto chce poraziť Golf aj Octaviu. Len spaľovacie motory, veľa priestoru
Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Na východe vraj nič nie je... Ale 5 nových úsekov cyklotrasy aj s osvetlením je
Nová Toyota Hilux: Nafta, Benzín, Elektrina, Vodík
Kariéra a motivácia

Bude z vás otecko? Takéto sú práva mužov pri narodení dieťaťa!
Kedy sa kariéra mení na identitu? A prečo je to nebezpečné
Sociálna poisťovňa upozorňuje na ďalšiu zmenu: Toto sa od 2026 mení pre všetkých zamestnancov!
Je generácia Z nezamestnateľná? Výsledky nového prieskumu sú znepokojivé!
Varenie a recepty

Téglikový recept bez použitia váhy a mixéra. Vynikajúce jogurtové vianočné pečivo.
Najlepšie vianočné pečivo a zákusky s rumom, ktoré nesmú chýbať na sviatočnom stole.
Ako dlho vydržia bielky v chladničke? Skladovanie krok za krokom
Jesenné jablká v župane: recept na krehký sladký dezert
Technológie

Moskva sa chcela pochváliť humanoidným AI robotom. Skončilo sa to však fiaskom. Robot sa im rozsypal priamo pred kamerami
Samsung priniesol technológiu z laboratórií na tvoje zápästie. Päť sekúnd stačí na to, aby odhalili skrytý stav tvojho zdravia
Google cúva pred kritikou. Toto je veľká zmena, ktorá ovplyvní každého používateľa Androidu
WhatsApp čaká najväčšia zmena za posledné roky. To, čo príde, zmení spôsob ako komunikujeme
Bývanie

Z bytu uprostred mesta ani netreba odchádzať na dovolenku. Stačí vyjsť na terasu a nerobiť vôbec nič!
Stojí sám v hustom lese, no mali na to dobrý dôvod. Netypický dom postavili na to, aby ponúkal zaslúžený relax
Toto podľa expertov na čistenie funguje na vodný kameň a špinu v sprchovom kúte. Niektoré nástroje by vám ani nenapadli!
V takom byte sa musia cítiť dobre! Rodina si zvolila jednoduchosť, architektky pre nich vytvorili vynikajúce bývanie
Pre kutilov

19 dôležitých rád pre ovocné stromy v zime: Skúsení ovocinári prezradili, ako ich ochrániť
Skryštalizoval vám med? Nikdy neurobte túto chybu pri jeho ohrievaní!
Jedna chyba vás môže stáť celý trávnik! Akej činnosti venovať na jeseň pozornosť?
Chcete v zime pomôcť vtáčikom vo vašej záhrade? Pri ich kŕmení dodržte tieto zásady!
3 sexuálne túžby mužov, ktoré sa boja vysloviť nahlas: Tušili ste, že chcú v posteli toto?
Partnerské vzťahy
