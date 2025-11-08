Hasiči zasahovali pri požiari auta: Spôsobil ho prehriaty brzdový systém

Požiar auta v obci Dargov spôsobil brzdový systém (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Košický kraj)
DARGOV - Hasiči v sobotu v noci zasahovali pri požiari osobného auta na hlavnej ceste v obci Dargov v okrese Trebišov. Príčinou vzniku požiaru bola zvýšená teplota v brzdovom systéme v dôsledku trenia. Ako na sociálnej sieti informuje Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, škodu vyčíslili na 8000 eur.
„Hasiči požiar uhasili dvomi útočnými prúdmi, pričom spotrebovali približne 2000 litrov vody a použili aj hasiacu penu,“ uviedli s tým, že pri udalosti sa nikto nezranil.