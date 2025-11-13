MIMORIADNY ONLINE Ukrajina pozastavila rokovania s Ruskom: Skupina G7 vyzvala na okamžité prímerie

Štvrtok13. november 2025, meniny má Stanislav, zajtra Irma

Ilustračný obrázok
(Zdroj: TASR/AP/Julia Demaree Nikhinson)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR, ČTK

KYJEV/MOSKVA - Mierové rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom tento rok skončili takmer bezvýsledne, Kyjev ich preto pozastavil, povedal prvý námestník ukrajinského ministra zahraničných vecí Serhij Kyslycia v utorkovom rozhovore pre denník The Times. Rusko v stredu oznámilo, že je pripravené rozhovory obnoviť, ale loptička je na strane Ukrajiny. Situáciu sledujeme online.

Naživo z Ukrajiny

ONLINE

6:00 Ministri zahraničných vecí skupiny siedmich najvyspelejších krajín sveta (G7) v stredu vyzvali na okamžité prímerie na Ukrajine a zároveň potvrdili „neochvejnú podporu“ jej územnej celistvosti. Uvádza sa to v spoločnom vyhlásení zverejnenom po skončení stretnutia v kanadskom meste Niagara-on-the-Lake, informovala agentúra AFP. „Okamžité prímerie je naliehavo potrebné,“ uvádza sa vo vyhlásení šéfov diplomacií Británie, Francúzska, Japonska, Kanady, Nemecka, Talianska a Spojených štátov.

Žiadne priame rozhovory

Od posledného stretnutia oboch strán z 23. júla v Istanbule sa nekonali žiadne priame rozhovory. Ukrajina vtedy Rusku navrhla osobnú schôdzku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Kremeľ následne uviedol, že Putin je ochotný stretnúť sa iba v Moskve. Takúto požiadavku Kyjev odmietol. Kyslycia pre britské noviny povedal, že Ukrajina sa od leta snaží presadiť, aby jej medzinárodní partneri podnikli ďalšie kroky s cieľom prinútiť stretnúť sa so Zelenským tvárou v tvár. Sám vyjadril otvorenosť usilovať sa o mier, neprekvapilo ho však, že rokovania s Rusmi priniesli len obmedzené výsledky. Dôvod podľa neho súvisí s tým, aký systém panuje v súčasnom Ruskom.

„Je dôležité pochopiť, že v diktatúre nemôžete viesť kreatívne diskusie s vyjednávacími tímami zastupujúcimi diktátora. Prichádzajú s veľmi prísnym mandátom a musia brániť akékoľvek pozície, ktoré im boli pridelené. Navyše, boli to ľudia, ktorí sa navzájom kontrolovali a potom podávali o sebe hlásenia, ako tvrdo presadzovali svoje stanovisko,“ povedal na margo stretnutí v Turecku. Ruskí vyjednávači v Istanbule podľa neho ignorovali pokusy diskutovať o konkrétnych krokoch smerujúcich k mieru na Ukrajine, popierali, že Ukrajinci majú vlastnú identitu, a navrhli zriadiť pracovné skupiny či skupiny na platforme WhatsApp v snahe vytvoriť ilúziu pokroku.

„Dobre poznajú pozadie každého z nás a niekedy hovoria provokatívne a dosť nepríjemné veci,“ priblížil atmosféru na rokovaniach ukrajinský diplomat. Tento prístup mal podľa neho za cieľ rozptyľovať a rozhnevať ukrajinských delegátov, aby ich ruská strana následne mohla obviňovať zo zmarenia rozhovorov. Predstaviteľ ruského ministerstva zahraničných vecí Alexej Poliščuk v stredu vyhlásil, že Rusko je pripravené obnoviť rokovania v Istanbule, na čo podľa neho opakovane vyzývali zástupcovia Turecka. „Ruský tím je na to pripravený, lopta je na strane Ukrajiny,“ poznamenal.

Viac o téme: RuskoUkrajinaVolodymyr ZelenskyjVladmir Putin
