Česká vláda v demisii otočila: Svoj návrh rozpočtu nakoniec snemovni pošle

Petr Fiala
Petr Fiala
TASR

PRAHA - Česká vláda v demisii na svojom stredajšom zasadnutí rozhodla, že návrh štátneho rozpočtu, pre ktorý sa už niekoľko týždňov sporí so vznikajúcou vládou hnutí ANO, SPD a strany Motoristi sebe, nakoniec do Poslaneckej snemovne pošle. Zistila to stanica ČT24. Opakovane o to žiadal predseda hnutia ANO Andrej Babiš, podľa ktorého Fialov kabinet rokovanie o rozpočte úmyselne zdržiava, čím spôsobuje škody. Na opätovné zaslanie návrhu do novoustanovenej snemovne Fialu viackrát vyzval aj prezident Petr Pavel.

Kým nebola ustanovená dolná komora, končiaca vláda rozpočet odmietala poslať s odôvodnením, že by o ňom aj tak nemal kto rokovať. Zároveň sa jej nepáčilo, že poslanci hnutia ANO pred voľbami pripravený návrh kritizovali a potom ho od nich požadovali. Podľa Fialu to znamená, že v rozpore so svojimi sľubmi voličom v skutočnosti žiaden vlastný návrh nepripravili. Strany vznikajúcej vlády však zmenu postoja vysvetlili tým, že nechcú, aby v Česku nastalo rozpočtové provizórium.

Napriek tomu, že v návrhu podľa nich chýbajú desiatky miliárd korún v rôznych kapitolách, ho chcú použiť ako základ, zachovať navrhnutý schodok a financie len presunúť v rámci kapitol podľa svojich priorít.

Po tom, ako bola snemovňa ustanovená, návrh stále odmietala poslať ODS, ostatné strany boli skôr za. Ministri za ODS si stanovili podmienky, za ktorých by podľa nich vláda rozpočet do dolnej komory poslala. Požadovali, aby sa nová vláda zaviazala, že v ňom nezníži výdavky na obranu alebo pôžičku na dostavbu jadrovej elektrárne Dukovany. To sa síce nestalo, nakoniec však v stredu rozhodli o tom, že ho do dolnej komory opäť pošlú. Rolu mohlo zohrať aj to, že v utorok sa k sporu opäť vyjadril prezident. Zopakoval, že Fialovi odporučil, aby návrh poslala.

