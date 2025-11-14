Budúca česká opozícia chce mimoriadnu schôdzu! Ide o Babišov konflikt záujmov

PRAHA - Strany končiacej koalície chcú zvolať mimoriadnu schôdzu Poslaneckej snemovne (PSP) ku konfliktu záujmov predsedu hnutia ANO Andreja Babiša. Požadujú, aby na nej vysvetlil, ako ho chce vyriešiť. S iniciatívou prišla strana KDU-ČSL, pridali sa k nej ODS, TOP 09 a STAN. V piatok to na tlačovom brífingu oznámili predsedovia ich poslaneckých klubov, informuje spravodajkyňa v Prahe.
Strany podľa vyjadrení ich zástupcov súhlasia s postojom českého prezidenta Petra Pavla. Od Babiša žiada, aby verejne povedal, ako chce vyriešiť situáciu týkajúcu sa vlastníctva holdingu Agrofert ešte predtým, než by ho vymenoval za premiéra.
Takúto povinnosť zákon Babišovi neukladá, platí len to, že po tom, ak by bol šéf ANO za predsedu vlády vymenovaný, má na vyriešenie problému 30 dní. Pavel však argumentoval rozhodnutím Ústavného súdu ČR z roku 2020, ktorý hlave štátu ukladá, aby pri zvažovaní, koho za premiéra vymenuje, prihliadala na možný vznik konfliktu záujmov a na možnosti jeho riešenia. Dodal, že sa tak cíti spoluzodpovedný za to, aby v Česku nevznikol protizákonný stav.
Podľa predsedu poslaneckého klubu KDU-ČSL Toma Philippa by mal byť každý politik a obzvlášť ten, ktorý sa uchádza o vysokú ústavnú funkciu, schopný doložiť, že koná výhradne vo verejnom záujme a že ho nemieša so záujmom svojich firiem. „Andrej Babiš bude mať na tejto mimoriadnej schôdzi možnosť dôstojným a férovým spôsobom vystúpiť a svojim kolegom poslancom aj verejnosti vysvetliť, akým spôsobom sa chce zbaviť svojho konfliktu záujmov,“ povedal Philipp.
Na otázku, či stranám nestačí Babišov prísľub, že situáciu vyrieši podľa českých a európskych zákonov, poslanci uviedli, že z úst predsedu ANO už vraj počuli veľa sľubov. „Istejšia a dôstojnejšia cesta je práve prostredníctvom mimoriadnej schôdze PSP. On (Babiš, pozn. TASR) dosť často s občanmi komunikuje na rôznych sieťach a nie všetci jeho siete sledujú a majú čas sa na to pozerať. Preto si myslíme, že to dôstojné miesto pri pultíku, ktorý - ako sa v posledných štyroch rokoch ukázalo - má veľmi rád, trávil tam mnoho hodín. Takže určite príde a rád nám tie spôsoby, ako chce problém vyriešiť, vysvetlí,“ dodal Philipp. Návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze plánujú podať budúci týždeň v utorok. Chcú tiež osloviť Pirátov, či sa pridajú k ich iniciatíve.