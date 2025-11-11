Najhlúpejšia vláda všetkých čias? Trump sa blamoval so svojou limuzínou! VIDEO TAKTO jazdila po meste

PALM BEACH - Konvoj amerického prezidenta Donalda Trumpa zaujal obyvateľov Palm Beach bizarným detailom. Prezidentská limuzína „The Beast“ prešla niekoľko kilometrov s dokorán otvoreným kufrom.
„The Beast“ šokovalo: kufor dokorán a nikto si nič nevšimol
Počas víkendového odchodu prezidenta Donalda Trumpa z rezortu Mar-a-Lago do Palm Beach International Airport došlo k technickej chybe, ktorá okamžite obletela internet.
Prezidentská pancierová limuzína známa ako „The Beast“ sa pohybovala štvormíľovým úsekom s úplne otvoreným kufrom. Fotografom sa podarilo zachytiť, ako kolóna áut pokračovala ďalej, akoby sa nič nedialo.
Podľa CNN a ďalších amerických médií išlo o situáciu, ktorá prekvapila dokonca aj Secret Service.
Tajná služba: Nešlo o bezpečnostné riziko
Hovorca Secret Service Anthony Guglielmi reagoval okamžite. Uviedol, že otvorený kufor nemal žiadny vplyv na bezpečnosť, jazdu ani na technické systémy vozidla. „Konvoj pokračoval bez jediného incidentu. Ochranné opatrenia neboli nijako narušené,“ povedal pre CNN reportérke Samanthe Waldenbergovej.
Ďalší hovorca služby, Matt Fagiana, pre portál The Daily Beast doplnil, že ku otvoreniu došlo omylom počas jazdy. „Kufor sa neúmyselne otvoril a zostal v tejto polohe časť trasy. Nešlo o nič iné než technickú chybu. Neprišli sme o žiadne vybavenie a problém už bol odstránený,“ uviedol.
Sociálne siete sa na incidente bavili
Fotografie otvoreného kufra sa po zverejnení šírili rýchlosťou blesku a reakcie používateľov boli nemilosrdné.
Zástupkyňa okresu Wake County v Severnej Karolíne Jenna Wadsworth sa ironicky pýtala: „Môj 21-ročný Jeep mi zahlási, keď je kufor otvorený. A prezidentské auto nie?“
Ďalší komentátor na platforme X označil situáciu jednoducho za „hlúposť“.
Najostrejšiu kritiku vyslovila interiérová dizajnérka Rita Powell: „Toto je najhlúpejšia vláda všetkých čias,“ napísala.
Zábery otvoreného kufra sa hneď stali virálnymi a spustili príval posmešných komentárov na adresu technického stavu prezidentskej limuzíny aj administratívy.