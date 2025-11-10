Tvrdý krok Trumpovej vlády: Nariadila štátom, aby potravinovú pomoc nevyplácali v plnej výške

WASHINGTON - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa nariadila jednotlivým štátom, aby prestali vyplácať nízkopríjmovým rodinám príspevky na potraviny v plnej výške. Nie sú podľa nej schválené. V pozadí tohto nariadenia sú právne spory týkajúce sa toho, koľko peňazí sa môže vydať na program potravinovej pomoci v čase platobnej neschopnosti federálnej vlády.
Britská BBC na svojej internetovej stránke uvádza, že podľa nariadenia ministerstva pôdohospodárstva môžu štáty vyplácať príspevky len z 65 percent. V piatok americký Najvyšší súd umožnil Trumpovej vláde potravinovú pomoc chudobným Američanom dočasne nevyplácať.
Túto formu podpory využíva viac ako 42 miliónov Američanov. Tento mesiac im začali chodiť príspevky v neúplnej výške kvôli pokračujúcej platobnej neschopnosti federálnej vlády, takzvanému shutdownu. Niektoré štáty im ale príspevky dorovnali, píše BBC. "Štáty musia okamžite zrušiť všetky kroky, ktoré podnikli na to, aby príspevky na november 2025 boli vyplatené v plnej výške," uvádza sa v nariadení.
Pomoc využíva približne každý ôsmy Američan
Program doplnkovej potravinovej pomoci (SNAP) je financovaný zo zdrojov federálnej vlády, ale spravujú ho jednotlivé štáty. Využíva ho približne každý ôsmy Američan, hlavne rodiny s deťmi, rodičia samoživitelia alebo seniori. Jeho mesačné náklady vyjdú na skoro deväť miliárd dolárov. Agentúra DPA program označuje za dôležité opatrenie proti hladu v situácii, keď mnoho ľudí nedokáže držať krok s rastúcimi cenami prenájmov a zvyšujúcimi sa životnými nákladmi. Príjemcovia dostávajú dávky vo forme predplatených kariet, s ktorými potom môžu nakupovať potraviny. Zatiaľ najdlhší shutdown v Spojených štátoch trvá od začiatku októbra.