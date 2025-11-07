Maďarsko dostalo výnimku z amerických sankcií na ruské energie, uviedol Orbán

WASHINGTON/BUDAPEŠŤ - Maďarsko získa úplnú výnimku z amerických sankcií uvalených na nákup ruských energetických produktov v prípade plynovodu Turecký prúd a ropovodu Družba. Podľa agentúry MTI to oznámil predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v piatok po rokovaniach s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vo Washingtone.
Orbán na spoločnej tlačovej konferencii s maďarským ministrom zahraničných Péterom Szijjártóom o dosiahnutej dohode povedal, že ak by k nej nedošlo, tak v decembri by boli účty za energie v každej maďarskej domácnosti dvoj- až trojnásobne vyššie ako dnes.
„Ide o všeobecnú a časovo obmedzenú dohodu,“ spresnil premiér, podľa ktorého k existujúcim zdrojom dodávok plynu pridáva Budapešť nové. Szijjártó dodal, že Maďarsko môže uzavrieť päťročnú zmluvu s americkým dodávateľom na nákup skvapalneného zemného plynu.
Podľa Orbána americká spoločnosť Westinghouse sa zapojí do maďarského jadrového priemyslu. Maďarsko bude nakupovať jadrové palivo od Spojených štátov.
„Okrem toho od Američanov kúpime nové typy malých amerických modulárnych reaktorov a Američania dodajú aj modernejšie technológie na skladovanie palivových článkov,“ informoval maďarský premiér, podľa ktorého americká vláda zrušila aj sankcie týkajúce sa projektu výstavby atómovej elektrárne Paks 2.