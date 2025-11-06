Štvrtok6. november 2025, meniny má Renáta, zajtra René

V Belgicku sa rúca vláda: Štátny rozpočet je v nedohľadne! Premiér prosí kráľa o čas

Bart De Wever
Bart De Wever (Zdroj: SITA/AP Photo/Geert Vanden Wijngaert)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRUSEL - Belgický premiér Bart De Wever vo štvrtok vyhlásil, že požiadal belgického kráľa Filipa, aby dal vláde čas do Vianoc dohodnúť sa na novom štátnom rozpočte. Vládne strany sa na ňom doteraz nedohodli a hrozí preto rozpad vládnej koalície, píše agentúra AFP a magazín Politico.

Vládne strany sa snažia dodržať koaličný sľub znížiť rozpočtové výdavky o 10 miliárd eur do roku 2030. Premiér si na to vyžiadal nový 50-dňový termín a zdôraznil, že nebude predĺžený. Predtým trval na tom, že dohodu s partnermi uzavrie do štvrtka. „Naša situácia už nemôže tolerovať odkladanie,“ povedal poslancom parlamentu po rozhovore s kráľom. „Nemôžeme si dovoliť byť paralyzovaní. Musíme konať rozhodne a ukázať, že táto krajina je odolná. Preto som povedal: ‚Veličenstvo, dajte mi 50 dní’,“ uviedol De Wever.

Súčasná vláda nedodržala už niekoľko termínov na dosiahnutie dohody o rozpočte. Spory sa vedú najmä pre zvyšovanie DPH, niektoré škrty vo výdavkoch a pozastavenie systému automatickej indexácie miezd. Bez dohody hrozí rozpočtové provizórium a krajina bude môcť mesačne minúť jednu dvanástinu rozpočtu schváleného na tento rok.

Okrem vnútropolitického sporu o štátny rozpočet je na Belgicko vyvíjaný tlak z Európskej únie (EÚ). Ide o využitie 140 miliárd eur v zmrazených ruských aktívach uskladnených v Bruseli na pomoc Ukrajine. Európska komisia (EK) sa plánuje s belgickou vládou stretnúť v piatok.

Viac o téme: BelgickoRozpočetVianoceKráľ FilipBelgický premiér Bart De Wever
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ilustračné foto
Bruselské letisko Zaventem uzavreli po spozorovaní dronu
Zahraničné
Trenčiansky hrad
Ambasáda SR v Bruseli bude propagovať Trenčín ako Európske hlavné mesto kultúry
Domáce
Ilustračné foto
Drony pri leteckej základni v Belgicku mohli byť súčasťou špionáže
Zahraničné
Belgicko čelilo preletom neznámych
Belgicko čelilo preletom neznámych dronov nad vojenskou základňou: Pokus o ich zneškodnenie zlyhal
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Raši po stretnutí s Metsolovou v EP o dlhodobom rozpočte EÚ a eurofondoch
Raši po stretnutí s Metsolovou v EP o dlhodobom rozpočte EÚ a eurofondoch
Správy
Tipos každoročne poskytne krajským organizáciám JDS 15.000 eur na šport
Tipos každoročne poskytne krajským organizáciám JDS 15.000 eur na šport
Správy
Kampaň Prelom ticho - bezpečne na školách bude pozostávať z 5 aktivít
Kampaň Prelom ticho - bezpečne na školách bude pozostávať z 5 aktivít
Správy

Domáce správy

AKTUALIZOVANÉ Tragédia na diaľnici D1:
Tragédia na diaľnici D1: Pri Hornej Strede zahynul človek, ďalší zostal vo vozidle zakliesnený
Domáce
Penta vyzýva predsedu NKÚ
Penta vyzýva predsedu NKÚ na verejnú diskusiu o stave slovenského zdravotníctva
Domáce
FOTO AKTUÁLNE Na diaľnici D1
AKTUÁLNE Na diaľnici D1 v smere na Bratislavu sú pre nehodu blokované dva pruhy
Domáce
Dôležité upozornenie pre vodičov: Diaľnica D1 pri Martine čiastočne uzavretá do 8. novembra
Dôležité upozornenie pre vodičov: Diaľnica D1 pri Martine čiastočne uzavretá do 8. novembra
Martin

Zahraničné

Bart De Wever
V Belgicku sa rúca vláda: Štátny rozpočet je v nedohľadne! Premiér prosí kráľa o čas
Zahraničné
Petr Pavel
Pavel prijal demisiu Fialovej vlády: Poveril ju na dočasný výkon funkcie
Zahraničné
Belgicko posilní centrum leteckej
Belgicko posilní centrum leteckej bezpečnosti: Zvažuje opatrenia proti dronom
Zahraničné
Voľakedy to bol šťastný
Manželka nenavarila mužovi večeru: Ten sa nazúril s zavraždil ju! Telo stiahol z kože
Zahraničné

Prominenti

Sam Smith
Známeho speváka v škole brutálne šikanovali: Liposukciu podstúpil už ako 13-ročný!
Zahraniční prominenti
Premiéra filmu Podfukári: Odvážny
Premiéra filmu Podfukári: Odvážny výstrih známej Slovenky, vtípky Nikodýma a... Rasťo, pozor!
Domáci prominenti
Viktor Vincze
Vincze ide do boja s Markízou! Exmoderátor podal ŽALOBU: Táto vec už neplatí. Bodka.
Domáci prominenti
Rana pre umelecký svet:
Rana pre umelecký svet: Zomrela bývalá manželka režiséra Miloša Formana
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Veštba od kocúra?
Čierny kocúr, ktorý vraj neveští nič dobré... až kým nezačal vykladať tarot! Jeho predpovede mrazia v kostiach
Zaujímavosti
Jericho - najstaršie obývané
Jericho - najstaršie obývané a najnižšie položené mesto sveta
dromedar.sk
Spomalené zábery odhalili DESIVÚ
Spomalené zábery odhalili DESIVÚ PRAVDU: VIDEO Niektoré hady útočia rýchlejšie, než človek stihne žmurknúť!
Zaujímavosti
Zobúdzate sa vyčerpaní každý
Zobúdzate sa vyčerpaní každý deň? Lekári varujú: Vaše telo sa vás možno snaží VAROVAŤ pred niečím, čoho sa bojí každý!
Zaujímavosti

Dobré správy

Trend na Slovensku, ktorý
Trend na Slovensku, ktorý si všímajú aj obchodné reťazce: Čo ešte viac poteší zákazníkov?
plnielanu.sk
Kde dnes nakúpite výhodne?
Kde dnes nakúpite výhodne? Slováci dôverujú tomuto obchodu, pretože sa oplatí
Domáce
Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Mladí Slováci jazdia rýchlo,
Každú piatu nehodu na Slovensku spôsobí mladý vodič: Kooperativa prichádza s riešením, ktoré to môže zmeniť
hashtag.sk

Ekonomika

Vodiči pozor: Otváranie dlho očakávanej diaľnice prinesie aj obmedzenia! Pozrite si posledné práce na unikátnom úseku! (foto)
Vodiči pozor: Otváranie dlho očakávanej diaľnice prinesie aj obmedzenia! Pozrite si posledné práce na unikátnom úseku! (foto)
Digitálne euro je o krok bližšie k realite: Čo to znamená pre vašu hotovosť a platby?
Digitálne euro je o krok bližšie k realite: Čo to znamená pre vašu hotovosť a platby?
Známy investor vsadil stovky miliónov na pád Nvidie a Palantiru: Praskne AI bublina?
Známy investor vsadil stovky miliónov na pád Nvidie a Palantiru: Praskne AI bublina?
Čína vracia úder Muskovi: Xpeng predstavil robotaxíky a humanoidov, ktorí majú zmeniť svet! (foto)
Čína vracia úder Muskovi: Xpeng predstavil robotaxíky a humanoidov, ktorí majú zmeniť svet! (foto)

Šport

FOTO V tom čase sa vracal zo zápasu: V dome známeho trénera sa stala obrovská tragédia
FOTO V tom čase sa vracal zo zápasu: V dome známeho trénera sa stala obrovská tragédia
NBA
Slovensko zverejnilo nomináciu na záver kvalifikácie: Calzona oznámil fantastickú správu
Slovensko zverejnilo nomináciu na záver kvalifikácie: Calzona oznámil fantastickú správu
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Najlepšia prvá tretina v histórii? Slovenskí hokejisti vyleteli na Rakúšanov ako uragán!
Najlepšia prvá tretina v histórii? Slovenskí hokejisti vyleteli na Rakúšanov ako uragán!
Reprezentácia
Tretina snov a prvý hetrik Sukeľa: Slováci reagujú na výhru nad Rakúskom, mrzí ich len jedno
Tretina snov a prvý hetrik Sukeľa: Slováci reagujú na výhru nad Rakúskom, mrzí ich len jedno
Reprezentácia

Auto-moto

NDS sa chystá uzatvoriť úsek R2 medzi Detvou a Kriváňom
NDS sa chystá uzatvoriť úsek R2 medzi Detvou a Kriváňom
Doprava
Nové GLC sa ukázalo Slovákom. Cena (zatiaľ) nenadchne, technológie áno
Nové GLC sa ukázalo Slovákom. Cena (zatiaľ) nenadchne, technológie áno
Novinky
Cesta pri Spišskom podhradí je zrekonštruovaná. Ešte pribudnú zvodidlá
Cesta pri Spišskom podhradí je zrekonštruovaná. Ešte pribudnú zvodidlá
Doprava
TEST: SEAT Leon FR – Kam sa dostali hothatche za 30 rokov?
TEST: SEAT Leon FR – Kam sa dostali hothatche za 30 rokov?
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Neviditeľné dopady nerovnosti v platoch formujú životy žien
Neviditeľné dopady nerovnosti v platoch formujú životy žien
Motivácia a inšpirácia
Od roku 2026 čakajú živnostníkov a SZČO viaceré zmeny v poistení
Od roku 2026 čakajú živnostníkov a SZČO viaceré zmeny v poistení
Domáce
Ako môže naša digitálna stopa formovať budúce kariérne príležitosti?
Ako môže naša digitálna stopa formovať budúce kariérne príležitosti?
Rady, tipy a triky
Tento november zmení váš pracovný život! Zistite, čo vás čaká podľa vášho znamenia
Tento november zmení váš pracovný život! Zistite, čo vás čaká podľa vášho znamenia
O práci s humorom

Varenie a recepty

Najlepšia bielková poleva na medovníky a perníčky
Najlepšia bielková poleva na medovníky a perníčky
Medové kolieska: Najchutnejšie vianočné pečivo zaliate čokoládou
Medové kolieska: Najchutnejšie vianočné pečivo zaliate čokoládou
Nepečená jablková torta: Recept, po ktorom sa oblíže celá rodina
Nepečená jablková torta: Recept, po ktorom sa oblíže celá rodina
Výber receptov
Aký typ zemiakov na lokše? Rozdiel spoznáte hneď po prvom súste
Aký typ zemiakov na lokše? Rozdiel spoznáte hneď po prvom súste
Rady a tipy

Technológie

AKTUÁLNE: SOI aktualizovala zoznam podvodných e-shopov. Pribudol tento obchod, tovar ti nemusí nikdy prísť
AKTUÁLNE: SOI aktualizovala zoznam podvodných e-shopov. Pribudol tento obchod, tovar ti nemusí nikdy prísť
Bezpečnosť
Einstein by bol nadšený. Nové zábery čiernej diery dokazujú, že jeho teória stále platí
Einstein by bol nadšený. Nové zábery čiernej diery dokazujú, že jeho teória stále platí
Vesmír
Google Mapy práve dostali jedno z najväčších vylepšení za posledné roky, ktoré nenájdeš nikde inde. Túto funkciu si zamiluješ
Google Mapy práve dostali jedno z najväčších vylepšení za posledné roky, ktoré nenájdeš nikde inde. Túto funkciu si zamiluješ
Aplikácie a hry
Sme pripravení na robotických opatrovateľov? Výsledky prieskumu ukazujú na jedno veľké ALE
Sme pripravení na robotických opatrovateľov? Výsledky prieskumu ukazujú na jedno veľké ALE
Technológie

Bývanie

Keď už starý dom prerábali, urobili ho takým hrejivým, ako to šlo. Za modernou fasádou nájdete útulné rodinné bývanie
Keď už starý dom prerábali, urobili ho takým hrejivým, ako to šlo. Za modernou fasádou nájdete útulné rodinné bývanie
Títo majitelia sa nebáli byť svojskí! V storočnom byte objavíte nečakané retro a kúpeľňu, ktorá je skvostom bývania
Títo majitelia sa nebáli byť svojskí! V storočnom byte objavíte nečakané retro a kúpeľňu, ktorá je skvostom bývania
Pred vyhodením ich radšej skontrolujte, inak môžete prísť o peniaze. Tieto staré veci môžu skrývať veľkú hodnotu
Pred vyhodením ich radšej skontrolujte, inak môžete prísť o peniaze. Tieto staré veci môžu skrývať veľkú hodnotu
Od projektu prešli 4 roky, no oplatilo sa. Miesto obce si vybrali les pri Trenčíne, za susedov majú lesnú zver
Od projektu prešli 4 roky, no oplatilo sa. Miesto obce si vybrali les pri Trenčíne, za susedov majú lesnú zver

Pre kutilov

Ovocné stromy, ktoré sa zmestia aj do malej záhrady? Vyberajte z týchto podpníkov
Ovocné stromy, ktoré sa zmestia aj do malej záhrady? Vyberajte z týchto podpníkov
Záhrada
Renováciou schodov ušetril tisíce eur – výsledok vás prekvapí!
Renováciou schodov ušetril tisíce eur – výsledok vás prekvapí!
Rekonštrukcia interiéru
Drevený popol vám môže poslúžiť aj tam, kde by ste to nečakali! Toto je 10 skvelých spôsobov jeho využitia
Drevený popol vám môže poslúžiť aj tam, kde by ste to nečakali! Toto je 10 skvelých spôsobov jeho využitia
Dvor a záhrada
Nudná zeleň nehrozí! Zoznámte sa s originálnymi a neopozeranými izbovými rastlinami
Nudná zeleň nehrozí! Zoznámte sa s originálnymi a neopozeranými izbovými rastlinami
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

4 znamenia zverokruhu, ktoré zažijú pretras vo vzťahoch: Jedno z nich sa pripravuje na nevídaný úspech a financie
Partnerský horoskop
4 znamenia zverokruhu, ktoré zažijú pretras vo vzťahoch: Jedno z nich sa pripravuje na nevídaný úspech a financie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Voľakedy to bol šťastný
Zahraničné
Manželka nenavarila mužovi večeru: Ten sa nazúril s zavraždil ju! Telo stiahol z kože
Tragédia na diaľnici D1:
Domáce
Tragédia na diaľnici D1: Pri Hornej Strede zahynul človek, ďalší zostal vo vozidle zakliesnený
Opitý muž onanoval uprostred
Domáce
Opitý muž onanoval uprostred ulice v Ružinove: Na policajtov bol agresívny, skončil s podmienkou!
Kuriózne zábery z Bratislavy:
Domáce
Kuriózne zábery z Bratislavy: VIDEO Po nehode Tesly skončila celá ulica pod vodou

Ďalšie zo Zoznamu