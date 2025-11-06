V Belgicku sa rúca vláda: Štátny rozpočet je v nedohľadne! Premiér prosí kráľa o čas

BRUSEL - Belgický premiér Bart De Wever vo štvrtok vyhlásil, že požiadal belgického kráľa Filipa, aby dal vláde čas do Vianoc dohodnúť sa na novom štátnom rozpočte. Vládne strany sa na ňom doteraz nedohodli a hrozí preto rozpad vládnej koalície, píše agentúra AFP a magazín Politico.
Vládne strany sa snažia dodržať koaličný sľub znížiť rozpočtové výdavky o 10 miliárd eur do roku 2030. Premiér si na to vyžiadal nový 50-dňový termín a zdôraznil, že nebude predĺžený. Predtým trval na tom, že dohodu s partnermi uzavrie do štvrtka. „Naša situácia už nemôže tolerovať odkladanie,“ povedal poslancom parlamentu po rozhovore s kráľom. „Nemôžeme si dovoliť byť paralyzovaní. Musíme konať rozhodne a ukázať, že táto krajina je odolná. Preto som povedal: ‚Veličenstvo, dajte mi 50 dní’,“ uviedol De Wever.
Súčasná vláda nedodržala už niekoľko termínov na dosiahnutie dohody o rozpočte. Spory sa vedú najmä pre zvyšovanie DPH, niektoré škrty vo výdavkoch a pozastavenie systému automatickej indexácie miezd. Bez dohody hrozí rozpočtové provizórium a krajina bude môcť mesačne minúť jednu dvanástinu rozpočtu schváleného na tento rok.
Okrem vnútropolitického sporu o štátny rozpočet je na Belgicko vyvíjaný tlak z Európskej únie (EÚ). Ide o využitie 140 miliárd eur v zmrazených ruských aktívach uskladnených v Bruseli na pomoc Ukrajine. Európska komisia (EK) sa plánuje s belgickou vládou stretnúť v piatok.