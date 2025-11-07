Piatok7. november 2025, meniny má René, zajtra Bohumír

Americké pozemné sily najbližšie dva až tri roky nakúpia najmenej milión dronov

WASHINGTON - Americké pozemné sily plánujú počas najbližších dvoch až troch rokov nakúpiť najmenej milión dronov. V neskoršom období by ročne mohli obstarávať pol milióna až milión bezpilotných lietadiel ročne. V rozhovore pre agentúru Reuters to v piatok povedal štátny tajomník pre pozemné sily Daniel Driscoll a oznámil, že v súčasnosti pozemné sily nakupujú 50.000 dronov ročne.

Štátny tajomník v piatok navštívil arzenál pozemných síl Picatinny. Podľa jeho slov si Spojené štáty berú ponaučenie z ruskej vojny na Ukrajine, ktorá sa vyznačuje nasadením dronov v bezprecedentnom rozsahu. Malé a lacné drony sa podľa neho osvedčili ako jedna z najúčinnejších zbraní a nasadenie konvenčných vojenských lietadiel je pomerne vzácne kvôli hustému sústredeniu protilietadlových systémov v blízkosti frontových línií.

Dôležité je naštartovať domácu výrobu dronov

Driscoll tvrdí, že Ukrajina a Rusko dokážu ročne vyrobiť štyri milióny dronov a Čína pravdepodobne až dvakrát toľko. Dôležité je preto podľa neho naštartovať domácu výrobu dronov v USA, vrátane produkcie základných komponentov akými sú motory, senzory alebo batérie. Upozornil, že Čína dominuje vo výrobe mnohých súčiastok pre drony.

„Očakávame, že v priebehu najbližších dvoch až troch rokov nakúpime najmenej milión dronov. A očakávame, že o rok alebo dva budeme v prípade konfliktu schopní aktivovať dodávateľský reťazec, ktorý je dostatočne rozsiahly a robustný na to, aby sme mohli vyrobiť toľko dronov, koľko budeme potrebovať. Je to veľká výzva. Ale je to výzva, ktorú sme schopní zvládnuť,“ vyhlásil Driscoll.

