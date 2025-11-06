Analýza DNA potvrdila: Telá z auta na dne lipenskej priehrady patria dvom Rakúšanom nezvestným 10 rokov

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Pozostatky v aute nájdenom na dne lipenskej priehrady patrili podľa analýzy DNA dvom nezvestným Rakúšanom. Polícia naďalej vyšetruje príčiny ich úmrtia. Informovala o tom dnes na webe. Obaja Rakúšania zmizli pred desiatimi rokmi. Auto vytiahli policajti zo dna priehrady pred dvoma týždňami.
"Prípadom sa aj naďalej zaoberajú českokrumlovskí kriminalisti, ktorí sa budú snažiť zistiť okolnosti, za akých sa vozidlo dostalo do vody a tiež okolnosti úmrtia oboch mužov," uviedla juhočeská policajná hovorkyňa Lenka Krausová.
Vylovené auto môže objasniť 10-ročné zmiznutie
Jedným z policajných variantov tragédie je napríklad nešťastná udalosť, teda to, že muži zaspali na brehu vo vozidle, ktorý potom zišiel do priehrady. Strieborný citroën, ktorý potápači zásahovej jednotky 22. októbra večer z lipenskej priehrady vytiahli, patrí desať rokov nezvestnému rakúskemu občanovi. Spolu s ním vtedy zmizol aj ďalší Rakúšan. Auto objavili pri výcviku vojaci. Bolo približne 20 metrov od prívozu v Dolnej Vltavici.
V septembri 2015 zmizli dvaja dvadsaťšesťroční muži z rakúskeho Zwettlu, odkiaľ odišli práve sivým citroënom do Česka. Následne ich zazreli ľudia ešte na námestí vo Vyššom Brode, no ďalšie informácie nikto nemal.