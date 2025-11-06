Poľský trh železníc sa vyostruje: Dopravca PKP hlási správy od majiteľa konkurenčného RegioJetu bezpečnostným orgánom

VARŠAVA - Poľský štátny železničný dopravca PKP Intercity nahlásil poľskej Agentúre vnútornej bezpečnosti (ABW) a Krajskej prokuratúre vo Varšave „znepokojujúce“ správy, ktoré podľa firmy dostal predseda jej predstavenstva Janusz Malinowski od majiteľa konkurenčného RegioJetu Radima Jančuru cez aplikáciu WhatsApp. RegioJet tvrdí že štátna firma sabotuje ich vstup na poľský trh. Informuje o tom varšavský spravodajca podľa portálu Wirtualna Polska.
Jadrom sporu je liberalizácia poľských tratí, ktorá po rokoch monopolu otvára priestor komerčným dopravcom so súhlasom regulátora. RegioJet 18. septembra 2025 spustil pilotné spoje na linke Krakov-Varšava a avizuje rozšírenie. Od nového grafikonu 2025/2026 chce linku do Prahy, šesť párov vlakov medzi Poznaňou a Varšavou, tri páry na trase Gdyňa-Krakov cez Varšavu a ďalších šesť párov na trase Varšava-Krakov. Prvá z Jančurových správ mala podľa PKP Intercity podobu neformálneho listu z 30. augusta, v ktorom varoval pred pokusmi o nekalú súťaž a poukazoval na svoje skúsenosti s otváraním trhov v regióne.
Spor RegioJetu s PKP rieši prokuratúra
Druhá dorazila 15. septembra a týkala sa technického problému v Krakove, kde chce RegioJet vybudovať vlastné obslužné zázemie. Jančura v nej tvrdil, že PKP Intercity im odmieta umožniť pripojenie na miestny vodovod pod zámienkou zlého technického stavu potrubia, hoci voda podľa neho v objekte tečie a sieť využívajú aj ďalšie firmy. Správu zakončil otázkou: „Čo by na to povedali novinári?“ PKP Intercity odpovedalo 10. septembra listom, v ktorom zdôraznilo, že „aplikácia WhatsApp nie je vhodným kanálom na oficiálnu korešpondenciu“ a odmietlo obvinenia. Podľa informácií Wirtualnej Polski prípad preveruje Krajská prokuratúra vo Varšave. RegioJet cez hovorcu Lukáša Kubáta potvrdil autorstvo správ.