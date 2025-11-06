RODINNÁ VOJNA v českej politike, EMOTÍVNY prejav poslanca Okamuru: Môj brat predstavuje vážnu bezpečnostnú HROZBU!

PRAHA – Česká republika prechádza v týchto dňoch veľkou obmenou na pozíciách riadenia štátu. Voľby vyhral Andrej Babiš, ktorému sa podarilo vytvoriť vládu. Nanovo zložená Snemovňa okrem iného volila aj svojich hlavných zástupcov. Medzi kandidátmi sa objavilo aj meno predsedu SPD, Tomio Okamura. V príhovore pred hlasovaním vystúpil jeho brat Hayato, ktorý všetkých varoval, že Tomio predstavuje bezpečnostnú hrozbu pre celú krajinu.
Prejav poslanca Hayata Okamuru (KDÚ-ČSL) v Snemovni Českej republiky bol jasným odkazom pre všetkých poslancov. Pred samotným hlasovaním o novom šéfovi komory dolného parlamentu totiž medzi kandidátmi figuroval aj jeho mladší brat, predseda SPD, Tomio Okamura. Infomuje o tom iDNES.cz.
V českej politike tak nastal fenomén, kedy poslanec verejne kritizoval a varoval celú krajinu pred vlastným bratom. "Môj brat predstavuje vážnu bezpečnostnú hrozbu. (Tomio) nemá ani pevný morálny základ," začal príhovor Hahyato Okamura s tým, že nikto v ich celej širšej českej rodine nevolí SPD.
Postoj a vyhlásenia Tomia Okamuru mala podľa staršieho brata Hayata niesť veľmi zle aj ich matka. "Pokladám za vážnu hrozbu voliť do pozície predsedu Snemovne človeka, ktorý je kontinuálne už veľa rokov snáď najvýraznejšou politickou postavou v našej spoločnosti, ktorá spochybňuje naše členstvo v Európskej únii a v NATO," povedal pred poslancami. O mladšom bratovi ešte dodal, že je v podstate labilný a dlho robí politiku skôr ako obchodník.
Reakcia Tomia Okamuru
Napriek prekvapivým a veľmi kritickým slovám, si napokon poslanci zvolili za predsedu dolnej komory parlamentu podľa očakávania práve Tomia Okamuru. Nová vznikajúca koalícia ANO, SPD a Motoristi sa na tom dohodla už skôr. Okamura získal 107 z celkového počtu 197 odovzdaných hlasov a v rámci SPD sa stal doteraz najvyššie postaveným ústavným činiteľom (tretí v poradí za prezidentom a predsedom Senátu).
Po vystúpení brata Hayata sa Tomio zmohol reagovať len krátkou vetou: "Ja mám brata rád." Už pred hlasovaním povedal, že keď dostane od poslancov dôveru, bude nestranný predseda pre všetkých bez ohľadu na to, kto mu vyjadril podporu.