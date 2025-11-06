Letisko muselo prerušiť prevádzku letov: Pilot nahlásil dron v blízkosti letiska

HANNOVER — Prevádzka letiska v Hannoveri, metropole nemeckej spolkovej krajiny Dolné Sasko, bola v stredu večer dočasne pozastavená po tom, čo bol v jeho blízkosti spozorovaný dron. Letisko neprijímalo ani neodbavovalo lety od 22.00 do 22.45 h po tom, čo pilot jedného lietadla počas priblíženia spozoroval a nahlásil dron, ktorý sa podľa počiatočných zistení pohyboval nad neďalekou priemyselnou oblasťou, informuje agentúra DPA citujúca hovorcu Spolkovej polície.
Počas prerušenia prevádzky boli tri lietadlá odklonené na neďaleké letisko v Langenhagene. Zvyšné lietadlá pristáli alebo vzlietli s oneskorením. Jedno z odklonených lietadiel vzlietlo z Frankfurtu nad Mohanom a nakoniec pristálo Hamburgu namiesto Hannoveru. Ďalšie dopravné lietadlo sa vrátilo do Amsterdamu a jedno nákladné lietadlo bolo odklonené na letisko Kolín nad Rýnom/Bonn. Po spozorovaní dronu v jeho blízkosti bola v nedeľu večer takmer na hodinu pozastavená prevádzka letiska v Brémach. V piatok večer bolo z rovnakého dôvodu približne na dve hodiny uzavreté letisko Berlín Brandenburg.
Prevádzka dronov je zakázaná v okruhu 1,5 kilometra od nemeckých letísk, pretože by mohli ohroziť vzlety a pristátia. Štátom vlastnená spoločnosť Deutsche Flugsicherung (DFS) zaznamenala do konca augusta tohto roku na letiskách v Brémach a Hannoveri po štyri narušenia spôsobené bezpilotnými lietadlami.