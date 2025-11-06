Putinove tajomstvá: Svoje obrovské majetky pred verejnosťou tají! TOTO je dôvod

MOSKVA - Ruský prezident Vladimir Putin podľa investigatívneho novinára Michaila Rubina vlastní obrovský majetok, no dôsledne ho skrýva. Dôvodom má byť jeho závislosť od vplyvného oligarchu Igora Sečina a minulosť, ktorú sa snaží vymazať.
Tieňové impérium Vladimira Putina
O skutočnom rozsahu majetku ruského prezidenta sa vie len málo. Podľa zistení novinára Michaila Rubina ide o celé impérium — luxusné paláce, jachty a podiely v podnikoch v hodnote miliárd rubľov, ktoré by v prepočte predstavovali stovky miliónov eur. Ako Rubin uviedol pre server t-online.de, Putin sa snaží zakryť všetky stopy, ktoré by na jeho bohatstvo ukázali.
Za mlčaním podľa neho stojí nielen snaha chrániť súkromie, ale predovšetkým korupčné pozadie moci. „Za každým človekom, ktorý má s Putinom čo do činenia, sa skrýva obrovský majetok,“ vysvetlil novinár. Ako pripomenul portál The Week, niektoré správy dokonca hovoria o tom, že Putin patrí medzi najbohatších mužov planéty.
Od prosby o byt k palácom
Rubin opísal aj epizódu z 90. rokov, keď bol Putin ešte ďaleko od dnešného postavenia. V tom čase nemal v Moskve vlastný byt a podľa novinára hľadal miesto, kam by mohol vziať svoju milenku. Pomoc našiel u blízkeho priateľa Igora Sečina, ktorý mu ochotne poskytol jeden zo svojich bytov.
„Cesta od Putina, ktorý kedysi prosil o ubytovanie, k dnešnému Putinovi, ktorý vlastní paláce, jachty a tajné sídla, je symbolom jeho vzostupu k moci,“ uviedol Rubin. „A práve preto o svojom bohatstve nehovorí – pretože každý meter štvorcový jeho dnešného života pripomína túto cestu.“
Oligarcha, od ktorého všetko závisí
Igor Sečin, kedysi Putinov spolupracovník z čias petrohradskej radnice, je dnes šéfom ropného gigantu Rosnefť a považuje sa za druhého najmocnejšieho muža v Rusku. Podľa Rubina je Putin od neho vo veľkej miere závislý – nielen finančne, ale aj mocensky.
Zároveň však podľa novinára žije ruský prezident v neustálom strachu o život. „Každý, kto dá príkaz na otravu či vraždu iných, musí rátať s tým, že sa raz stane cieľom útoku sám,“ pripomenul Rubin.