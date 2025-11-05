Streda5. november 2025, meniny má Imrich, zajtra Renáta

Pavel opäť pozval Babiša na hrad: Chce hovoriť o programovom vyhlásení

PRAHA - Český prezident Petr Pavel znovu pozval predsedu hnutia ANO Andreja Babiša na Pražský hrad. Chce s ním hovoriť o návrhu programového vyhlásenia vlády a zaujímať ho bude aj to, čo plánuje urobiť, aby vyriešil svoj konflikt záujmov. Pavlova kancelária to v stredu uviedla na sociálnej sieti X.

Schôdzku Pavel naplánoval na 12. novembra popoludní. „Hlavnou témou plánovaného rokovania bude diskusia o návrhu programového vyhlásenia vlády. Prezident republiky sa zároveň hodlá informovať o krokoch, ktoré Andrej Babiš ako možný predseda vlády zamýšľa podniknúť v súvislosti s riešením zákona o konflikte záujmov,“ avizoval Pražský hrad.

Návrh na programové vyhlásenie vznikajúcej koalície šéf ANO prezidentovi poslal minulý týždeň v piatok do dátovej schránky. Hrad to označil za neštandardné rovnako ako fakt, že k dokumentu neprišiel žiadny ďalší komentár. Babiš vtedy uviedol, že dohodu s prezidentom dodržal. Na osobnej schôdzke pri odovzdávaní programového vyhlásenia sa vraj nedohodli a podľa jeho slov bolo rýchlejšie poslať dokument elektronicky. Zároveň tam vraj uviedol, že v prípade potreby bude prezidentovi k dispozícii, aby mu zodpovedal prípadné otázky.

Na opakované otázky novinárov z posledných dní týkajúcich sa riešenia konfliktu záujmov odpovedal vyhýbavo. Opakoval, že danú záležitosť vyrieši a keď k tomu dôjde, bude informovať prezidenta.

