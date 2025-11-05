Obrovská rana pre Trumpa! New York si zvolil moslimského starostu, prezident hrozí blokádou peňazí!

WASHINGTON - Budúcim starostom New Yorku bude demokrat Zohran Mamdani, ktorý vo voľbách porazil demokratického exguvernéra štátu New York Andrewa Cuoma, ktorý kandidoval ako nezávislý a ktorého podporil republikánsky prezident Donald Trump. V noci na dnes to napísali agentúry Reuters a AP. Tridsaťštyriročný Mamdani bude podľa nich prvým moslimským starostom najväčšieho amerického mesta a po nástupe do úradu 1. januára sa stane aj najmladším starostom New Yorku za viac ako sto rokov.
Newyorská volebná komisia medzitým podľa stanice BBC informovala o najvyššej volebnej účasti za viac ako päť desaťročí. "Oficiálne sme dosiahli dva milióny hlasov - prvýkrát od roku 1969," oznámila na sieti X v čase, keď bolo ešte možné voliť. Mamdani vo voľbách porazil 67-ročného Cuoma, ktorý kandidoval ako nezávislý po tom, čo ho jeho súper porazil tiež v primárnych voľbách Demokratickej strany. Mamdani teraz vo voľbách zvíťazil aj nad republikánom Curtisom Sliwom, ktorý už podľa BBC uznal Mamdaniho víťazstvo. "Máme zvoleného starostu. Samozrejme, že mu želám veľa šťastia, lebo ak sa bude dariť jemu, bude sa dariť aj nám," povedal pred svojimi priaznivcami Sliwa.
Mamdani je jedným z hŕstky prominentných amerických ľavicových politikov, ktorí sa označujú za demokratických socialistov. Okrem toho, že sa po svojom zvolení stane prvým moslimom na čele New Yorku, bude tiež prvým Američanom s indickými koreňmi na poste newyorského starostu. Trump a ďalší republikáni Mamdaniho opakovane označujú za komunistu, čo demokratický kandidát odmieta.
Súčasný republikánsky šéf Bieleho domu tento týždeň vyhlásil, že Newyorčania nemajú inú možnosť, ako zvoliť za starostu Cuoma. Trump zároveň ostro skritizoval Mamdaniho a vyhlásil, že jeho zvolenie by pre New York znamenalo skazu. Zároveň americký prezident uviedol, že by veľmi pravdepodobne zablokoval federálne financovanie New Yorku, ak by sa Mamdani do čela mesta dostal.
Novozvolený starosta New Yorku označil svoje víťazstvo za Trumpovu porážku
Novozvolený starosta New Yorku Zohran Mamdani v utorok vyhlásil, že jeho rozhodujúce víťazstvo vo voľbách ukazuje cestu, ako poraziť amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý je ostrým kritikom jeho demokratických politík. Informuje o tom agentúra AFP a televízia Sky News.
„Ak niekto môže ukázať národu, ktorý Donald Trump zradil, ako ho poraziť, je to mesto, ktoré ho vynieslo na vrchol,“ povedal 34-ročný Mamdani vo svojom víťaznom prejave. „V tejto chvíli politickej temnoty bude New York svetlom,“ vyhlásil novozvolený starosta. „Vyhrali sme, pretože Newyorčania si dovolili dúfať, že nemožné sa môže stať možným,“ dodal Mamdani.