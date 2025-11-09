Čína reaguje na stretnutie s Trumpom: Týmto materiálom pozastavila zákaz vývoz do USA! To nie je všetko

PEKING - Čína pozastavila zákaz vývozu do USA, ktorý sa týkal gália, germánia a antimónu, kovov kľúčových pre moderné technológie. Oznámilo to v nedeľu ministerstvo obchodu v Pekingu v rámci ďalšej deeskalácie obchodnej vojny s Washingtonom. Informuje o tom agentúra AFP.
Čína v decembri 2024 obmedzila vývoz tzv. tovaru s dvojakým použitím, teda materiálov, ktoré môžu mať civilné aj vojenské využitie. Tieto reštrikcie budú teraz pozastavené do 27. novembra 2026, uviedlo vo vyhlásení ministerstvo obchodu. Oznámenie prichádza po tom, čo sa prezidenti Si Ťin-pching a Donald Trump stretli 30. októbra v Južnej Kórei a dohodli sa na zrušení niektorých represívnych opatrení zavedených počas vzájomnej eskalácie ciel.
V určitom okamihu clá na oboch stranách dosiahli prohibitívne trojciferné úrovne, čo brzdilo obchod medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta a narúšalo globálne dodávateľské reťazce. Čína sa počas obchodnej vojny s USA snažila využiť svoje dominantné postavenie v oblasti kritických minerálov, ktoré sú základom všetkého od smartfónov až po pokročilé vojenské technológie. Gálium, germánium a antimón nie sú klasifikované ako prvky vzácnych zemín, ale sú kľúčové pre celé sektory hospodárstva.
Čína dominuje v ťažbe kľúčových surovín
Podľa správy Európskej únie z roku 2024 sa Čína podieľa 94 % na svetovej produkcii gália, ktoré sa používa v integrovaných obvodoch, LED diódach a fotovoltických paneloch. V prípade germánia, ktoré je nevyhnutné pre optické vlákna a infračervené žiarenie, sa Čína podieľa 83 % na globálnej produkcii. Antimón sa používa v technológii batérií aj v zbrojárskom priemysle na spevnenie pancierovania a munície.
Čínske ministerstvo obchodu oznámilo tiež uvoľnenie obmedzení na vývoz výrobkov súvisiacich s grafitom, ktoré boli rovnako zakázané v rámci kontroly tovaru s dvojakým použitím. Ide o najnovšie opatrenia, ktoré Peking prijal od stretnutia Si Ťin-pchinga a Trumpa. V stredu (6. 11.) Čína oznámila, že predĺži pozastavenie vyšších ciel na americký tovar o jeden rok a ponechá ich na úrovni 10 %.
Ázijský gigant zároveň oznámil, že prestane uplatňovať clá zavedené od marca na sóju a množstvo ďalších amerických poľnohospodárskych produktov, ktoré vážne ovplyvnili kľúčových Trumpových podporovateľov - amerických farmárov. Trump koncom októbra oznámil, že Čína súhlasila s pozastavením obmedzení zavedených 9. októbra na vývoz technológií vzácnych zemín na jeden rok. Vzácne zeminy sú strategickou oblasťou, v ktorej dominuje Čína, a sú nevyhnutné pre výrobu v oblasti obrany, automobilov a spotrebnej elektroniky.
Čína potvrdila obnovenie vývozu čipov Nexperia
Európska komisia v sobotu (8. 11.) oznámila, že čínske úrady potvrdili čiastočné obnovenie vývozu čipov Nexperia. Zmiernila sa tak blokáda, ktorá znepokojovala výrobcov automobilov v Európskej únii (EÚ) aj inde vo svete. Informuje o tom agentúra AFP.
Spor o vývoz čipov vypukol v septembri, keď holandská vláda fakticky prevzala kontrolu nad firmou Nexperia, ktorá sídli v Holandsku, ale vlastní ju čínska spoločnosť Wingtech. Nexperia dodáva až 40 % automobilových čipov pre globálnych výrobcov vozidiel. Čipy sa vyrábajú v Európe, ale potom sa posielajú do Číny na dokončenie, odkiaľ sa reexportujú klientom v Európe a na iné trhy.
Holandská vláda prevzala kontrolu nad Nexperiou pod tlakom USA, keďže Washington zaradil materskú Wingtech na čiernu listinu firiem, ktoré považuje za hrozbu pre národnú bezpečnosť. Čínska vláda v reakcii na krok Holandska nariadila kontrolu vývozu, ktorá na týždne zastavila dodávky čipov Nexperia. Automobilky v Európe a USA sa preto obávali, že im čipy dôjdu, čo by mohlo zvýšiť ceny vozidiel, podobne ako v rokoch po pandémii.
Peking zmierňuje zákaz vývozu čipov
Peking však cez víkend oznámil, že niektoré čipy vyňal zo zákazu vývozu, údajne ako súčasť obchodnej dohody medzi prezidentom Si Ťin-pchingom a jeho americkým partnerom Donaldom Trumpom. Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič na sociálnej sieti X napísal, že víta „poskytnuté potvrdenie, ktoré sa týka ďalšieho zjednodušenia vývozných postupov pre čipy Nexperia určené pre klientov z EÚ a celého sveta“. Vývoz bude povolený, pokiaľ budú čipy určené len na „civilné použitie“, dodal Šefčovič s tým, že opatrenie nadobudne účinnosť „okamžite“.
Medzitým pokračujú rokovania s Čínou o nájdení „trvalého, stabilného a predvídateľného rámca, ktorý zabezpečí úplné obnovenie tokov polovodičov“, dodal. Nemecká spoločnosť Aumovio, významný dodávateľ pre automobilový priemysel, už v piatok (7. 11.) oznámila, že od čínskych úradov dostala povolenie na obnovenie vývozu čipov Nexperia. Volkswagen, najväčší európsky výrobca automobilov, varoval pred zastavením výroby, ak sa kríza bude naťahovať, zatiaľ čo menšie firmy sa údajne pripravovali na skrátenie pracovného času.