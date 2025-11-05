Trump nominoval za šéfa vesmírnej agentúry NASA opäť Jareda Isaacmana

WASHINGTON - Prezident USA Donald Trump v utorok nominoval do čela amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) miliardára, podnikateľa a astronauta Jareda Isaacmana.
V noci na stredu o tom informovala agentúra AFP. Trump túto nomináciu oznámil na svojej sieti Truth Social zhruba šesť mesiacov po tom, ako Isaacmana nominoval do čela NASA prvýkrát. Bolo to v čase Trumpovho ostrého sporu s Muskom kvôli „veľkému krásnemu“ megazákonu o domácej politike. Musk vo svojej reakcii na Trumpovo rozhodnutie zverejnil na sieti X emotikony srdca, rakety a americkej vlajky, ktoré pripojil k snímke obrazovky prezidentovho oznámenia o Isaacmanovej renominácii. AFP pripomenula, že Musk svojho času údajne loboval u Trumpa za to, aby Isaacman získal najvyššiu pozíciu v NASA, čo vyvolalo otázky o možnom konflikte záujmov.
Isaacman je skúsený pilot. Do histórie sa zapísal ako prvý neprofesionálny astronaut, ktorý uskutočnil výstup do voľného vesmíru. Tento historický míľnik dosiahol v septembri 2024 počas súkromnej vesmírnej misie Polaris Dawn v spolupráci so spoločnosťou SpaceX. Na palube Muskových rakiet SpaceX absolvoval viacero súkromných vesmírnych misií a bol kľúčovým zákazníkom a zástancom cieľov spoločnosti SpaceX v oblasti prieskumu vesmíru. Okrem tohto úspechu je Isaacman známy aj ako zakladateľ spoločnosti Shift4 Payments.