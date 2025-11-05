Zásah hasičov v Považskej Bystrici: Likvidovali požiar záhradnej chatky

POVAŽSKÁ BYSTRICA - Zásah hasičov si v utorok (4. 11.) popoludní vyžiadal požiar jednoduchej drevenej stavby v záhradkárskej osade v mestskej časti Jelšové v Považskej Bystrici. Jeho príčiny zisťujú. Informovalo o tom v stredu na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne.
Požiar zasiahol záhradnú chatku s rozmermi približne štyri krát štyri metre, po príchode hasičov na miesto bol v pokročilej fáze horenia. „Hasiči, zasahujúci v dýchacích prístrojoch, nasadili za účelom lokalizácie požiaru a ochladzovania okolia požiariska dva hasebné prúdy. Počas hasebných prác príslušníci HaZZ rozoberali konštrukciu objektu a pomocou termovíznej kamery vyhľadávali a likvidovali skryté lokálne ohniská,“ opísal HaZZ.
Hasiči požiar podľa neho zlikvidovali krátko pred 18.30 h. „Následne po záverečnej kontrole požiariska miesto udalosti odovzdali príslušníkom polície. Pri udalosti sa nikto nezranil. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania,“ dodal.