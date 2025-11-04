Pellegrini pricestoval do Prahy na koncert filharmónie: Privítal ho Pavel

PRAHA - Slovenský prezident Peter Pellegrini sa v utorok večer stretol s prezidentom ČR Petrom Pavlom v Obecnom dome v Prahe, kam pricestoval na slávnostný koncert Štátnej filharmónie Košice. Koná sa pri príležitosti osláv výročí narodenia bývalého československého prezidenta Tomáša Garriqua Masaryka a slovenského politika a diplomata Milana Rastislava Štefánika. Podľa slovenskej prezidentskej kancelárie sa Pellegrini v Obecnom dome stretne aj so šéfom hnutia ANO Andrejom Babišom.
Pellegrini a český prezident o spolupráci
Počas plánovanej schôdzky prezidentov medzi štyrmi očami by podľa Pellegriniho kancelárie mali hovoriť napríklad o posilnení cezhraničnej či vedeckej spolupráce medzi SR a ČR alebo o možnosti zlepšenia spolupráce v rámci Vyšehradskej štvorky (V4) a Slavkovského formátu (S3). So šéfom ANO sa očakáva debata o zostavovaní novej českej vlády a o budúcej spolupráci medzi krajinami.
archívne video
Slávnostný koncert sa koná pod záštitou oboch prezidentov a je vyvrcholením Mesiaca česko-slovenskej kultúrnej vzájomnosti. V Obecnom dome sa koná po tretíkrát. Tradícia vznikla v roku 2023 pri príležitosti 30. výročia vzniku SR a ČR ako aj Československej republiky. Podľa slovenského veľvyslanectva v Česku bude dramaturgia koncertu odkazovať na vzájomnú kultúrnu prepojenosť krajín. Zaznie symfonická báseň V Tatrách Vítězslava Nováka inšpirovaná slovenskou krajinou, Burleska pre husle a orchester od Eugena Suchoňa a tiež symfonická báseň Praga od Josefa Suka. Sólistom bude slovenský huslista Dalibor Karvay. Filharmonikov povedie český dirigent Tomáš Brauner.