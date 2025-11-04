MIMORIADNY ONLINE Európska únia zvyšuje tlak na Kyjev! Zelenskyj popiera ruský postup na východe Ukrajiny

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmietol v pondelok tvrdenia Ruska, podľa ktorých jednotky Moskvy postupujú vo viacerých úsekoch frontovej línie na východe Ukrajiny. Informuje o tom agentúra DPA.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
7:21 Ukrajinský dronový útok zasiahol petrochemický závod v meste Sterlitamak na Urale. Uviedol to dnes šéf autonómnej republiky Baškortostan Radij Chabirov, podľa ktorého sa útok obišiel bez mŕtvych aj ranených. Na podnik zaútočili dva ukrajinské drony, obaja boli zostrelené napísal Chabirov na telegrame. Útok podľa vyjadrenia správy mesta čiastočne poškodil vybavenie závodu, Chabirov však uviedol, že prevádzka funguje normálne.
6:25 Ukrajina preukazuje „pozoruhodné odhodlanie“ na vstup do Európskej Únie, je však potrebné, aby zvrátila nedávne negatívne trendy ohľadne boja proti korupcii a urýchlila reformy v oblasti právneho štátu. Európska komisia (EK) to uviedla v návrhu textu, do ktorého v pondelok nahliadla agentúra Reuters. Ukrajina podala žiadosť o vstup do EÚ krátko po tom, čo ju vo februári 2022 vojensky napadlo Rusko. Napriek výzvam, ktoré predstavuje vojna a blokovanie prechodu Kyjeva do ďalšej fázy rokovaní zo strany Maďarska, sa Ukrajina snaží dosiahnuť pokrok vo svojom úsilí.
Zelenskyj popiera údajný ruský postup v Pokrovsku
Podľa Zelenského ruské sily „v posledných dňoch nedosiahli žiadny úspech“ v obliehanom meste Pokrovsk. Ukrajinský prezident podľa DPA síce pripustil, že situácia ukrajinských vojakov je „ťažká“, zároveň však povedal, že naďalej majú prevahu v neďalekom meste Dobropilľa. Zelenskyj okrem toho dodal, že momentálne zostáva situácia v mestách Lyman, Kramatorsk a Konsťantynivka nezmenená.
V meste Kupiansk zostáva podľa ukrajinského prezidenta len 60 ruských vojakov. Kupiansk sa nachádza v Charkovskej oblasti, a po začiatku ruskej vojenskej invázie vo februári 2022 bolo niekoľko mesiacov okupované Moskvou, odvtedy ho však znovu dobyla Ukrajina. „Všetko to vyčistíme,“ povedal Zelenskyj.
Ruský prezident Vladimir Putin opakovane tvrdil, že ukrajinské sily boli v Pokrovsku a Kupiansku obkľúčené, pripomína nemecká agentúra. Kyjev tieto tvrdenia opakovane odmieta, ale pripúšťa, že situácia v Pokrovsku je zložitá. Približne 30 percent bojov na fronte sa údajne odohráva v oblasti Pokrovska v Doneckej oblasti. Ukrajinskí vojaci sa pre miestne médiá vyjadrili, že neveria, že sa toto mesto podarí dlhodobo udržať, dodáva DPA.