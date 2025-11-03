Požiar v Hamburgu: Neznámi páchatelia podpálili auto vysokopostaveného poslanca strany AfD

HAMBURG - Neznámi páchatelia v pondelok podpálili auto 1. tajomníka poslaneckého klubu strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) Bernda Baumanna. Auto zhorelo priamo pred jeho domom v Hamburgu. Polícia incident vyšetruje ako zločin podpaľačstva s politickým motívom, upozornili na to agentúry AFP a DPA.
Vyhlásenie zverejnené na ľavicovej platforme Indymedia naznačuje, že auto zapálili členovia hnutia Antifa. „Ohnivé pozdravy obvineným, uväzneným a utajeným členom Antify,“ uvádza sa vo vyhlásení, ktorého autenticitu podľa DPA nebolo možné overiť.
Baumannova kancelária uviedla, že ho krátko po incidente okolo 3.20 h ráno zobudila jeho bezpečnostná služba. Kancelárie tiež agentúre DPA poskytla video, na ktorom vidieť tri zhorené autá a štvrté s jasnými známkami poškodenia ohňom.
Požiar sa rozšíril na tri autá
Polícia informovala o niekoľkých horiacich autách v štvrti Othmarschen v západnej časti Hamburgu. Potvrdila, že jedno auto bolo podpálené v nočných hodinách a oheň sa následne rozšíril na tri vedľajšie vozidlá.
Lídri AfD, ktorá je najväčšou opozičnou stranou v nemeckom Spolkovom sneme, zločin odsúdili. Podľa Alice Weidelovej a Tinoa Chrupallu „útok na vedúceho predstaviteľa najväčšej opozičnej strany je priamym útokom na demokraciu v Nemecku“.