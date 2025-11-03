Vládnuci konzervatívci v Severnom Macedónsku si upevnili pozície v miestnych voľbách

SKOPJE - Vládnuca stredopravá strana VMRO-DPMNE premiéra Hristijana Mickoského si potvrdila politickú dominanciu v Severnom Macedónsku v nedeľňajšom druhom kole komunálnych volieb. Uspela tiež vo voľbe primátora hlavného mesta Skopje. Informuje o tom agentúra AP a web BalkanInsight.
VMRO-DPMNE vyhrala v 21 z 33 samospráv, kde sa konalo druhé kolo volieb, celkovo tak povedie 54 z 81 obcí v krajine. To je o 12 viac ako v miestnych voľbách v roku 2021, keď vyhrala v 42 samosprávach. Volebná účasť bola 41,47 percenta, v prvom kole to bolo 46,48 percenta.
Gjorgjievski vedie
Kandidát tejto strany Orce Gjorgjievski získal v Skopje viac ako 95 000 hlasov. Jeho predvolebnú kampaň ovplyvnilo aj množstvo odpadu v uliciach, čo spôsobili finančné problémy mestskej spoločnosti na zber odpadu. Cez víkend sa začalo s jeho odvozom.
Hlavná opozičná sociálnodemokratická strana (SDSM) v rámci volebného bloku získala v druhom kole tri primátorské kreslá, celkovo ich bude mať šesť - v roku 2021 ich získala 16. Predseda strany Venko Filipce, ktorý stranu vedie od minulého roka, po voľbách zopakoval, že neplánuje rezignovať. Koalícia strán VLEN-VREDI zastupujúca albánsku menšinu nebude mať žiadneho starostu. Vládnuca koalícia v krajine je zložená z VMRO-DPMNE, albánskej koalície strán VLEN-VREDI a ľavicového hnutia ZNAM, ktoré vzniklo minulý rok odštiepením od SDSM.