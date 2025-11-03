V Egypte otvorili najväčšie múzeum sveta, počtom exponátov predbehol aj Louvre

Neďaleko pyramíd v Gíze otvorili Veľké egyptské múzeum. Monumentálny objekt v hodnote jednej miliardy dolárov, ktorého výstavba trvala vyše dvadsať rokov, má byť najväčším múzeom na svete. S viac ako 50.000 exponátmi predbehne aj parížsky Louvre, v ktorom sa nachádza približne 35.000 diel.
