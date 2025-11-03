Pondelok3. november 2025, meniny má Hubert, zajtra Karol

Medzi podozrivými z vlámania sa do Louvre je podľa prokurátorky pár s deťmi

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

PARÍŽ - Za krádežou šperkov v parížskom múzeu Louvre stoja drobní kriminálnici, uviedla parížska prokurátorka Laure Beccuauová s tým, že v prípade dvoch z podozrivých osôb, 37-ročného muža a 38-ročnej ženy, ide o pár s deťmi. Informuje o tom agentúra Reuters.

Na krádež šperkov z Louvru v odhadovanej hodnote 88 miliónov eur stačilo štvorčlennej skupine len sedem minút. Zlodeji za bieleho dňa zaparkovali nákladné auto s výsuvnou plošinou pod Apollónovou galériou, kde boli vystavené francúzske korunovačné klenoty. Rozbili okno a pomocou uhlových brúsok sa dostali do sklenených vitrín so šperkami. Následne z miesta činu utiekli na skútroch.

Štyria obvinení z lúpeže, dvaja už vo väzbe

Voči dvom mužom, ktorí sa údajne vlámali do galérie, kým dvaja komplici čakali vonku, bolo už skôr vznesené obvinenie a obaja boli vzatí do väzby. V sobotu prokuratúra oznámila obvinenie a vzatie do väzby aj v prípade ďalších dvoch podozrivých, 37-ročného muža a 38-ročnej ženy. Podľa parížskej prokurátorky ide o drobných miestnych kriminálnikov.

„Všetci žili viac-menej v časti Seine-Saint-Denis," povedala prokurátorka s tým, že ide o región na sever od Paríža. Neboli členmi organizovanej skupiny, pretože ich profily nezodpovedajú charakteru, ktorý je „všeobecne spájaný s vyššími poschodiami organizovaného zločinu“. Polícia naďalej pátra po ešte aspoň jednej osobe.

Muž a žena, ktorí boli obvinení v sobotu, tvoria pár a majú spolu deti. Obaja popierajú akúkoľvek účasť na vlámaní do Louvru, povedala Beccuauová. Dodala, že muž odmietol vypovedať.

Žena plakala pred súdom, bála sa o deti

Tridsaťsedemročný muž bol obvinený z krádeže vykonanej organizovanou skupinou a zločineckého sprisahania, pričom žena je obvinená zo spolupáchateľstva. Pri predvedení pred parížsky súd plakala, vraj mala strach o svoje deti aj o seba.

Dvojica bola zadržaná po tom, ako sa na plošine našla DNA, ktorá je spájaná s mužom. Našli sa aj stopy DNA jeho partnerky, mohli však byť prenesené kontaktom s osobou alebo predmetom, dodala prokurátorka. „To všetko bude treba preveriť,“ povedala Beccuauová s tým, že muž bol podľa registra trestov odsúdený už 11 ráz, väčšinou za krádeže. Prvých dvoch mužov, ktorí boli zadržaní už skôr, polícia takisto pozná z predchádzajúcich vlámaní. Obaja žili v meste Aubervilliers severovýchodne od Paríža, píše agentúra Reuters.

Tri osoby zadržané tento týždeň spolu s párom boli prepustené bez vznesenia obvinenia. Zlodejom pri úteku vypadla diamantovo-smaragdová koruna cisárovnej Eugénie, manželky cisára Napoleona III. S ôsmimi cennosťami vrátane smaragdovo-diamantového náhrdelníka, ktorý Napoleon daroval svojej manželke, cisárovnej Márii Lujze, sa im však podarilo utiecť.

Pátranie po šperkoch pokračuje

Pátranie po šperkoch podľa prokurátorky pokračuje. „Skúmame všetky alternatívy,“ dodala s tým, že cennosti „by mohli byť použité na pranie špinavých peňazí“. „Preverujeme všetky možnosti, ktoré ponúka čierny trh pre predaj týchto šperkov, no dúfam, že k predaju v blízkej budúcnosti nedôjde,“ povedala Beccuauová.

Viac o téme: MúzeumVlámaniePodozrivíFrancúzskoLouvreKrádež
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

V Egypte otvorili najväčšie
V Egypte otvorili najväčšie múzeum sveta, počtom exponátov predbehol aj Louvre
dromedar.sk
Ilustračné foto
Obvinili ďalších 2 podozrivých v prípade krádeže šperkov v Louvri
Zahraničné
Posun v prípade krádeže
Posun v prípade krádeže šperkov v Louvri: Francúzske orgány zatkli ďalších piatich podozrivých
Zahraničné
Ilustračné foto
Dvaja zadržaní muži sa čiastočne priznali: Krádež z Louvru už vyšetruje Interpol aj nemecký kriminálny úrad
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Arktické potápanie v Grónsku
Arktické potápanie v Grónsku
Cestovanie
Mesto Košice chce zvýšiť bezpečnosť dopravy v meste a v okolí hlavnej železničnej stanice
Mesto Košice chce zvýšiť bezpečnosť dopravy v meste a v okolí hlavnej železničnej stanice
Správy
Na hlavnej železničnej stanici v Košiciach otvorili nové zákaznícke centrum DPMK
Na hlavnej železničnej stanici v Košiciach otvorili nové zákaznícke centrum DPMK
Správy

Domáce správy

FOTO Nehorázny HAZARD na východe
Nehorázny HAZARD na východe Slovenska: Vodič viezol v mikrobuse 14 škôlkárov s učiteľkou... Bol opitý!
Domáce
FOTO Plány Šutaja Eštoka sa
Plány Šutaja Eštoka sa krížia s realitou: Veľké ambície pri elektronických dokladoch, absentujú však čítačky
Domáce
Ilustračné foto
Meteorológovia varujú: V TOMTO okrese platia v pondelok popoludní výstrahy pred vetrom
Domáce
Silný vietor v okrese Nitra: Meteorológovia vydali výstrahu, hrozia menšie škody
Silný vietor v okrese Nitra: Meteorológovia vydali výstrahu, hrozia menšie škody
Nitra

Zahraničné

Hasiči zasahujú počas renovačných
V Ríme sa počas renovačných prác zrútila stredoveká veža: Hlásia zranených
Zahraničné
Turecký prezident Recep Tayyip
Turecký prezident vyzval moslimský svet, aby zasiahol proti násiliu v Sudáne
Zahraničné
Na snímke zástupcovia hnutí
Česká snemovňa sa schádza: Začala sa ustanovujúca schôdza, poslanci si zvolia vedenie
Zahraničné
Ilustračné foto
Medzi podozrivými z vlámania sa do Louvre je podľa prokurátorky pár s deťmi
Zahraničné

Prominenti

Známa speváčka (44) oznámila
Známa speváčka (44) oznámila tú najkrajšiu správu: Už je mamičkou!
Zahraniční prominenti
Dubayová po pôrode opäť
Dubayová po pôrode opäť v spoločnosti a Bárdyho NEHODA... Ups, čo ten mokrý FĽAK na nohaviciach?!
Domáci prominenti
Britský EXprinc Andrew tvrdo
Britský EXprinc Andrew tvrdo dopláca na ŠKANDÁL: Prišiel aj o posledný titul!
Zahraniční prominenti
Zdena Studenková priznala estetické
Zdena Studenková priznala estetické zákroky a perlila: Ľutujem ženy, ktoré na to kašlú!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

V Španielsku zúri zvláštna
V Španielsku zúri zvláštna vlna krádeží: Polícia zadržala gang, ktorý kradol… stoličky! Majitelia reštaurácií sú v ŠOKU
Zaujímavosti
Už ste videli prasa
Nový zápis v Guinnessovej knihe: VIDEO Neuveríte, čo dokáže toto prasa! Rekord, aký svet ešte nevidel
Zaujímavosti
Dvojnohé mačiatka, výkaly celebrít
Dvojnohé mačiatka, výkaly celebrít aj hlava bez lebky: Najpodivnejšie múzeum je v Londýne
dromedar.sk
Pozrite, koho sa podarilo
Tento pohľad sa naskytne len raz za život: VIDEO Neuveríte, kto sa objavil na fotopasci v slovenských horách!
Zaujímavosti

Dobré správy

Mladí Slováci jazdia rýchlo,
Každú piatu nehodu na Slovensku spôsobí mladý vodič: Kooperativa prichádza s riešením, ktoré to môže zmeniť
hashtag.sk
Kašeľ vám vie poriadne
Trápi vás vlhký kašeľ a nemôžete sa ho zbaviť? Poradíme vám, ako s ním zabojovať
Domáce
Toto jednoducho treba zažiť:
Toto jednoducho treba zažiť: Rakúske Alpy majú svahy, aké Slovensko nikdy nevidelo!
hashtag.sk
Získajte konkurenčnú výhodu v
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Domáce

Ekonomika

Štát má plán, ako zlacniť bývanie: Kto z neho získa a ako trh zmenia tisícky prázdnych bytov?
Štát má plán, ako zlacniť bývanie: Kto z neho získa a ako trh zmenia tisícky prázdnych bytov?
Kažimír: Ruka pevne na kormidle (komentár)
Kažimír: Ruka pevne na kormidle (komentár)
Koľko stoja autá v Európe? Slovensko v rebríčku príjemne prekvapilo!
Koľko stoja autá v Európe? Slovensko v rebríčku príjemne prekvapilo!
Kde sa žije dôchodcom najlepšie? Týchto 10 krajín ponúka najlepšie podmienky!
Kde sa žije dôchodcom najlepšie? Týchto 10 krajín ponúka najlepšie podmienky!

Šport

V nominácii na Nemecký pohár nastali zmeny: Z tímu vypadol aj Hudáček, pribudne dvojica z ligy
V nominácii na Nemecký pohár nastali zmeny: Z tímu vypadol aj Hudáček, pribudne dvojica z ligy
Reprezentácia
Zverejnil video zo sexu v lietadle: Vicemajster sveta schytal najtvrdší trest
Zverejnil video zo sexu v lietadle: Vicemajster sveta schytal najtvrdší trest
Vodné športy
Nedeľa, na ktorú nezabudne: Čelo nitrianskej produktivity atakuje chlapča s košíkom na tvári
Nedeľa, na ktorú nezabudne: Čelo nitrianskej produktivity atakuje chlapča s košíkom na tvári
Tipsport liga
Stroho a pohotovo: Najlepší legionár ligy objasnil prestupové špekulácie o odchode z Bystrice
Stroho a pohotovo: Najlepší legionár ligy objasnil prestupové špekulácie o odchode z Bystrice
Tipsport liga

Auto-moto

NDS radí: čo robiť pri poruche auta na diaľnici
NDS radí: čo robiť pri poruche auta na diaľnici
Doprava
SEAT Arona a SEAT Ibiza prešli ďalším faceliftom. Základ zostáva, novinky navyše
SEAT Arona a SEAT Ibiza prešli ďalším faceliftom. Základ zostáva, novinky navyše
Predstavujeme
Katastrofálny stav mostov sa darí meniť. Po jednom. Tento je na východe
Katastrofálny stav mostov sa darí meniť. Po jednom. Tento je na východe
Doprava
Mazda Vision X-Coupe - dvojrotor, palivo z mikróbov a
Mazda Vision X-Coupe - dvojrotor, palivo z mikróbov a "žranie" vlastných emisií
Novinky

Kariéra a motivácia

Impostor syndróm v ére sociálnych sietí: Ako porovnávanie s inými ničí sebavedomie profesionálov
Impostor syndróm v ére sociálnych sietí: Ako porovnávanie s inými ničí sebavedomie profesionálov
Motivácia a produktivita
7 prekvapivých spôsobov, ako vám ChatGPT uľahčí prácu každý deň
7 prekvapivých spôsobov, ako vám ChatGPT uľahčí prácu každý deň
Motivácia a produktivita
Syndróm úspechu: Keď vás príliš veľa úspechu začne ničiť
Syndróm úspechu: Keď vás príliš veľa úspechu začne ničiť
Motivácia a produktivita
Neformálne zručnosti, ktoré zmenia váš pracovný život
Neformálne zručnosti, ktoré zmenia váš pracovný život
Kariérny rast

Varenie a recepty

Plnka do košíčkov: 2 lahodné recepty, ktorými môžete naplniť všetky druhy košíčkov.
Plnka do košíčkov: 2 lahodné recepty, ktorými môžete naplniť všetky druhy košíčkov.
Linecké cesto 3 2 1. S týmto pomerom sa vždy vydarí.
Linecké cesto 3 2 1. S týmto pomerom sa vždy vydarí.
Zavárané orechy v mikrovlnke? Áno, ide to a rýchlejšie, než čakáte!
Zavárané orechy v mikrovlnke? Áno, ide to a rýchlejšie, než čakáte!
Rady a tipy
Chrenová omáčka ako od babičky? Stačí pridať jednu ingredienciu
Chrenová omáčka ako od babičky? Stačí pridať jednu ingredienciu
Výber receptov

Technológie

Ak si svoj Samsung odomykal cez bočné tlačidlo, robil si to nesprávne. Takto je to rýchlejšie a šikovnejšie
Ak si svoj Samsung odomykal cez bočné tlačidlo, robil si to nesprávne. Takto je to rýchlejšie a šikovnejšie
Návody
WhatsApp pridal novú ochranu tvojich záloh. Ochráni tvoje správy aj fotky, no musíš ju najprv aktivovať
WhatsApp pridal novú ochranu tvojich záloh. Ochráni tvoje správy aj fotky, no musíš ju najprv aktivovať
Aplikácie a hry
Veľký výrobca smartfónov sa chystá zobrazovať reklamy na uzamknutej obrazovke. Používatelia hromžia, že to už presahuje všetky medze
Veľký výrobca smartfónov sa chystá zobrazovať reklamy na uzamknutej obrazovke. Používatelia hromžia, že to už presahuje všetky medze
Android
Nemecký Rheinmetall posúva laserové zbrane o krok bližšie k námornému použitiu. Najnovšia várka testov prešla na výbornú
Nemecký Rheinmetall posúva laserové zbrane o krok bližšie k námornému použitiu. Najnovšia várka testov prešla na výbornú
Armádne technológie

Bývanie

Od projektu prešli 4 roky, no oplatilo sa. Miesto obce si vybrali les pri Trenčíne, za susedov majú lesnú zver
Od projektu prešli 4 roky, no oplatilo sa. Miesto obce si vybrali les pri Trenčíne, za susedov majú lesnú zver
Nenápadný prvok dokáže úplne zmeniť atmosféru, no väčšina ho podceňuje! 13 inšpirácií, ktoré vás o tom presvedčia
Nenápadný prvok dokáže úplne zmeniť atmosféru, no väčšina ho podceňuje! 13 inšpirácií, ktoré vás o tom presvedčia
Rozmnožte si svokrin jazyk týmto spôsobom, je takmer zadarmo. Stačí vám pohár vody!
Rozmnožte si svokrin jazyk týmto spôsobom, je takmer zadarmo. Stačí vám pohár vody!
Skoro ho nevidno, no oplatí sa nazrieť dnu. Nadčasové bývanie si nás získalo, nechýba ani poriadne miesto na relax
Skoro ho nevidno, no oplatí sa nazrieť dnu. Nadčasové bývanie si nás získalo, nechýba ani poriadne miesto na relax

Pre kutilov

Jednoduché jesenné dekorácie vyrobené šikovnými rukami a takmer zadarmo
Jednoduché jesenné dekorácie vyrobené šikovnými rukami a takmer zadarmo
Doplnky a dekorácie
Nerobte túto chybu pri skladovaní pneumatík! Takto vám cez zimu zdegradujú
Nerobte túto chybu pri skladovaní pneumatík! Takto vám cez zimu zdegradujú
Údržba a opravy
7 hlavných otázok pred výmenou okien: Skôr, ako objednáte nové okná, spoznajte odpovede
7 hlavných otázok pred výmenou okien: Skôr, ako objednáte nové okná, spoznajte odpovede
Stavebný materiál
Skvelá chuť a božská chrumkavosť: Ako si pripraviť kapustovú čalamádu na priamu konzumáciu
Skvelá chuť a božská chrumkavosť: Ako si pripraviť kapustovú čalamádu na priamu konzumáciu
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ako byť v láske autentická: 5 lekcií, ktoré menia všetko a prinesú vám do života konečne toho pravého
Partnerské vzťahy
Ako byť v láske autentická: 5 lekcií, ktoré menia všetko a prinesú vám do života konečne toho pravého
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Nehorázny HAZARD na východe
Domáce
Nehorázny HAZARD na východe Slovenska: Vodič viezol v mikrobuse 14 škôlkárov s učiteľkou... Bol opitý!
Plány Šutaja Eštoka sa
Domáce
Plány Šutaja Eštoka sa krížia s realitou: Veľké ambície pri elektronických dokladoch, absentujú však čítačky
PRÁVE TERAZ Diaľničné známky
Domáce
PRÁVE TERAZ Diaľničné známky na rok 2026 sú už v predaji: Takéto sú ceny, pozor na podvody
Pokrovsk
Zahraničné
Kľúčová bitka o Pokrovsk sa zmenila na krvavé jatky! Ukrajinci hlásia boje v celom meste, Rusi prelomili líniu

Ďalšie zo Zoznamu