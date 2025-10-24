Ranná zrážka pri Strečne: Kamión sa čelne zrazil s osobným autom, zranil sa 59-ročný vodič

STREČNO - Vážna dopravná nehoda osobného auta a nákladného motorového vozidla sa v piatok ráno stala na ceste I/18 v katastri obce Strečno (okres Žilina). Pri nehode utrpel 59-ročný vodič osobného auta zranenia vyžadujúce si prevoz do nemocnice. Informovala o tom žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.
Podľa polície 53-ročný vodič nákladného motorového vozidla jazdiaci v smere od Žiliny na Martin z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismernej časti vozovky, kde sa čelne zrazil s osobným autom. „V dôsledku zrážky bolo vozidlo odhodené z vozovky a následne spadlo do zrázu. Pri nehode utrpel 59-ročný vodič osobného auta zranenia, ktoré si vyžiadali jeho prevoz do nemocnice,“ priblížila polícia.
Dychová skúška na prítomnosť alkoholu u vodiča nákladného vozidla bola s negatívnym výsledkom. U vodiča osobného auta bol nariadený odber krvi na zistenie prítomnosti alkoholu alebo iných omamných látok. „Prípad si na mieste prevzal vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline. Presné okolnosti a príčiny dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodala polícia.