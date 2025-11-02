DESIVÝ útok nožom vo vlaku: Dvaja muži dobodali cestujúcich, hospitalizovali 10 ľudí! Polícia nevylúčila útok teroristov

LONDÝN - Britská polícia zadržala počas víkendu dvoch podozrivých, ktorí pobodali vo vlaku nožom viacero ľudí. Celkovo hospitalizovali 10 osôb, pričom deväť z nich je v ohrození života. Informuje o tom agentúra AFP a televízia BBC.
Incident sa odohral vo východoanglickom meste Huntingdon. "V súčasnosti reagujeme na incident vo vlaku, kde pobodali viacero ľudí," informovala britská dopravná polícia. Muži zákona následne potvrdili, že na vyšetrovaní budú spolupracovať s protiteroristickým oddielom.
Hlavný komisár dopravnej polície Chris Casey útok nazval "šokujúcim incidentom" a uviedol, že nebude špekulovať o motíve páchateľov. "Môže chvíľu trvať, kým budeme môcť potvrdiť ďalšie informácie," uviedol.
K situácii sa už vyjadril aj britský premiér Keir Starmer, ktorý útok označil za "desivý a mimoriadne znepokojujúci". Železničná spoločnosť London North Eastern Railway (LNER) dočasne prerušila všetky spojenia na svojich tratiach a ľudí vyzvala, aby sa cestovaniu vyhli.
Národná kríza
Podľa oficiálnych vládnych údajov sa počet útokov nožmi v Británii od roku 2011 zvyšuje. Starmer narastajúce útoky označil za "národnú krízu".
V rámci snáh vlády o zníženie počtu zločinov spáchaných s použitím nožov o polovicu v priebehu desiatich rokov preto bolo v Anglicku a Walese "zabavených alebo odovzdaných" takmer 60 000 nožov, uviedlo v stredu ministerstvo vnútra.