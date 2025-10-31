Orbán ako superhrdina: Maďarský premiér pôjde do Bieleho domu s TOUTO prosbou, minister zahraničia ho VYSMIAL!

BUDAPEŠŤ – Maďarsko je krajina Európskej únie, ktorá sa svojimi krokmi prikláňa čoraz viac na stranu Ruska. Sankcie uvalené americkým prezidentom na ruské ropné spoločnosti, však do veľkej miery ovplyvnili aj Budapešť. Orbán sa preto bude snažiť s Trumpom dohodnúť priamo v Bielom dome. Maďarský minister to považuje za nemožné a premiéra vykreslil ako superhrdinu.
Maďarský premiér sa bude snažiť v priebehu budúceho týždňa o nemožné. Začiatkom novembra má Viktor Orbán v pláne podniknúť oficiálnu cestu do USA, kde sa chce s prezidentom Donaldom Trumpom dohodnúť na nových podmienkach, ktoré by udelili Budapešti výnimku zo sankcii na ruskú ropu.
USA uvalili na Rusko sankcie, ktoré sa týkajú obmedzení pre ruské ropné spoločnosti Lukoil a Rosnefť. Do značnej miery to ovplyvňuje aj samotné Maďarsko, ktoré má s Ruskom nadmierne priateľské vzťahy aj po spustení ruskej invázie na Ukrajinu.
Orbán už skôr avizoval, že chce Trumpovi vysvetliť veľmi dôležité, až závislé prepojenie Maďarska na ruskú ropu. "Naším cieľom je, aby Maďarsko získalo výnimku z amerických sankcií. Potrebujeme, aby nákupy ruského plynu a ropy mohli stabilne ďalej pokračovať," informovala kancelária premiéra Orbána.
Captian America
Sankcie USA majú zostať v platnosti dovtedy, pokým Rusko neukončí boje na Ukrajine. Minister zahraničných vecí Péter Szijjártó nad celou plánovanou cestou do Bieleho domu len krúti hlavou. Na TikToku dokonca zverejnil video vytvorené za pomoci umelej inteligencie. Všetci traja účastníci tam vyzerajú ako superhrdinovia.
Viktor Orbán v popredí vystupuje ako legendárny superhrdina od Marvelu. Captain Marvel v jeho prevedením má dokonca na štíte namiesto americkej hviezdy maďarský štátny znak. Samotný Szijjártó pózuje v kostýme Spidermana a minister dopravy János Lázár je slávny Iron Man. Popis videa hlási, že maďarská delegácia príde do Washingtonu dňa 7. novembra.