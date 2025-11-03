Pondelok3. november 2025, meniny má Hubert, zajtra Karol

Orbán sa k Trumpovi zrejme chystá s návrhom jadrovej spolupráce

Viktor Orbán a Donald Trump
Viktor Orbán a Donald Trump (Zdroj: TASR/Martin Baumann, TASR/AP/Louise Delmotte)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BUDAPEŠŤ - Najhorúcejšou témou pripravovaného piatkového stretnutia predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vo Washingtone bude zrejme energetika, konštatoval v pondelok server index.hu.

Orbán načrtol ponuku USA ohľadom sankcií

Nemenované maďarské vládne zdroje pre server uviedli, že maďarská ponuka už bola načrtnutá. Orbán minulý týždeň naznačil, že sa pokúsi presvedčiť Trumpa, aby Maďarsku udelil ústupky v súvislosti s americkými sankciami na ruskú ropu. „Viktor Orbán požiadal o výnimku, ale my sme mu ju nedali,“ povedal však v tejto súvislosti Trump.

Podľa maďarských vládnych zdrojov Washington hľadá exportné trhy pre svoj energetický sektor. Budapešť tak zrejme požiada Spojené štáty, aby akceptovali, že z historických, geografických a technických hľadísk sa Maďarsko nemôže v krátkodobom horizonte odpojiť od ruskej ropy a zemného plynu. Výmenou za to Maďarsko ponúkne pripravenosť prehĺbenia spolupráce v oblastiach malých modulárnych reaktorov (SMR) a skladovania jadrového paliva a palivových článkov.

SMR s americkou technológiou by otvorilo manévrovací priestor

„Všetko nasvedčuje tomu, že prvé komerčne prevádzkované zariadenie SMR na svete bude spustené s americkou technológiou, čo by mohlo Spojeným štátom poskytnúť nový manévrovací priestor aj v Európe,“ povedal serveru vládny zdroj.

V pozadí sa pripravuje nielen dohoda v energetickej oblasti, ale aj v geopolitickej. Maďarská vláda sa snaží balansovať medzi udržaním ruských zdrojov a posilnením amerického partnerstva, píše sa v rozsiahlej analýze servera index.hu.

Viac o téme: USADonald TrumpMaďarskoViktor OrbánJadrová spolupráca
