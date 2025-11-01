Krutá pomsta za vyvraždených Ukrajincov: VIDEO Rozviedka vyhodila do vzduchu auto ruského plukovníka!

KEMEROV - Na území Ruska prišiel o život vysokopostavené člen ruských jednotiek OMON. Podplukovník Veniamin Mažerin mal pôsobiť v Kyjevskej oblasti počas prvých týždňov invázie a podieľať sa na vojnových zločinoch. Ukrajinská rozviedka tvrdí, že bola za jeho likvidáciou.
Výbuch v ruskom vnútrozemí
Ukrajinská vojenská rozviedka oznámila, že minulú sobotu v Kemerovskej oblasti explodovalo vozidlo, v ktorom sedel podplukovník Veniamin Vladimirovič Mažerin. Muž zomrel na mieste. Informáciu zverejnilo Hlavné spravodajské riaditeľstvo Ministerstva obrany Ukrajiny (HUR) až s niekoľkodňovým odstupom.
Kto bol cieľom
Podľa ukrajinských služieb išlo o dôstojníka narodeného v roku 1980, ktorý pôsobil v špeciálnej jednotke ruskej gardy OMON s názvom „Obereg“ v Kemerove. Táto skupina bola podľa Ukrajiny nasadená v Kyjevskej oblasti v prvých týždňoch invázie a zapojená do zločinov páchaných na civilistoch.
Zoznam vinníkov a plán odplaty
Kyjevské zdroje pripomenuli, že členov jednotky Obereg identifikovali už v apríli 2022. Následne mali pripraviť operácie, ktoré majú viesť k potrestaniu konkrétnych osôb. „Každý vojnový zločin proti ukrajinskému národu bude potrestaný,“ uviedla rozviedka v stanovisku.
Kontext brutalít v okolí Kyjeva
Rusko spustilo plnohodnotnú inváziu 24. februára 2022. Prvé týždne útoku sprevádzali masakre v mestách ako Buča či Irpiň, kde boli zdokumentované vraždy civilistov, mučenie aj popravovanie obyvateľov. Podľa Kyjeva bol Mažerin súčasťou aparátu, ktorý tieto zločiny umožnil.