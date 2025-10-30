Nešťastie vo Vietname: Povodne si vyžiadali už najmenej 10 obetí, ľudia sú nezvestní

HANOJ - Povodne vo Vietname si vyžiadali tento týždeň už najmenej desať obetí a osem nezvestných. Hladina jednej z hlavných riek v blízkosti turistami vyhľadávaného mesta Hoi An dosiahla najvyššiu úroveň za posledných 60 rokov, uviedli vo štvrtok úrady. Informuje správa agentúry AFP.
Pobrežné provincie Vietnamu, kde sa nachádza starobylé mesto Hoi An zapísané na zozname svetového dedičstva Organizácie OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), sužujú od víkendu silné dažde. Doteraz zahynulo najmenej desať osôb a ďalších osem je nezvestných, oznámili miestne úrady. Viac ako 128.000 domov v piatich centrálnych provinciách bolo zaplavených, pričom voda dosahovala na niektorých miestach výšku až tri metre.
Ministerstvo životného prostredia ozrejmilo, že tento týždeň bolo poškodených a zablokovaných pre povodne a zosuvy pôdy niekoľko kilometrov ciest. Zničených bolo viac ako 5000 hektárov úrody a zahynulo vyše 16.000 kusov dobytka. Hladina vody na meracej stanici na rieke Thu Bon „prekročila (v stredu večer) historickú úroveň z roku 1964 o štyri centimetre a dosiahla 5,62 metra“, uviedol národný meteorologický ústav.
Hladina vody pomaly klesá
Hladina vody v mestách Danang a Hue začal pomaly klesať, ale vo štvrtok zostane naďalej na „alarmujúcej“ úrovni, informujú predpovede. Prírodné katastrofy, najmä búrky, povodne a zosuvy pôdy, si v prvých deviatich mesiacoch roku 2025 vyžiadali vo Vietname 187 mŕtvych či nezvestných.