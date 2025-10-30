Štvrtok30. október 2025, meniny má Šimon, Simon, Simona, zajtra Aurélia

V reakcii na protesty v Tanzánii proti priebehu volieb platí zákaz vychádzania

Ilustračný obrázok
(Zdroj: TASR/AP/Brian Inganga)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

DAR ES SALAAM - Stovky ľudí v stredu v najväčšom tanzánijskom meste Dar es Salaam demonštrovali proti priebehu volieb, v ktorých boli hlavní opoziční kandidáti buď uväznení alebo im bolo zakázané kandidovať. Miestna polícia v reakcii vyhlásila večerný zákaz vychádzania. Informuje správa agentúr AFP a AP.

Podľa kritikov prezidentky Samie Suluhu Hassanovej prenasledovaním opozičných vodcov boli obmedzené volebné možnosti. Prezidentka sa uchádza o svoje druhé funkčné obdobie ako kandidátka Revolučnej strany Tanzánie (CCM), ktorá vládne od získania nezávislosti v roku 1961. V Dar es Salaam boli na kľúčových križovatkách rozmiestnené tanky a platia prísne bezpečnostné opatrenia. Novinár agentúry AFP uviedol, že stovky mladých ľudí na protestoch skandovali: „Chceme späť našu krajinu“. Strhávali plagáty prezidentky, podpálili budovu policajnej stanice a zničili niekoľko volebných miestností.

Polícia použila proti demonštrantom slzotvorný plyn

Polícia použila proti demonštrantom slzotvorný plyn. Nakoniec bola nútená ustúpiť, pretože demonštranti na policajtov hádzali rôzne predmety. Po podpálení autobusu a čerpacej stanice v štvrtiach Kimara a Ubungo šéf tanzánijskej polície vyhlásil zákaz nočného vychádzania od 18.00 h. Internetové monitorovacie centrum NetBlocks na platforme X informovalo o „celonárodnom výpadku internetového pripojenia“.

Ľudskoprávne organizácie dlhodobo obviňujú tanzánijskú vládu zo zatýkania, zadržiavania a zastrašovania svojich kritikov a členov opozície. Vodca hlavnej opozičnej strany CHADEMA Tundu Lissu vo väzení čelí obvineniu z vlastizrady, pretože vyzval na volebné reformy, píšu svetové agentúry. Kandidát druhej najväčšej opozičnej strany bol z volieb vylúčený z „formálnych dôvodov“.

Ľudskoprávna organizácia Amnesty International uviedla, že atmosféra okolo volieb bola charakterizovaná strachom. Potvrdila prípady násilných zmiznutí, svojvoľných zatknutí a mimosúdnych popráv pred samotnými voľbami. Prezidentka ani vládnuca strana sa k incidentom bezprostredne nevyjadrili.

Tanzánia má vyše 37 miliónov registrovaných voličov

Tanzánia má vyše 37 miliónov registrovaných voličov, čo je o 26 percent viac než v roku 2020. Analytici varujú pred apatiou voličov a poukazujú na všeobecné presvedčenie v krajine, že Hassanová bez problémov zvíťazí. Náhodná kontrola v desiatkach volebných miestností odhalila nízku účasť - najmä medzi mladšími voličmi, píše AP.

