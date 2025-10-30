Trump nariadil Pentagónu začať testovať jadrové zbrane: Clá na čínsky tovar sa znížia o desať percent

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump nariadil ministerstvu obrany, aby okamžite začalo testovať jadrové zbrane USA, a to údajne v reakcii na rovnaké kroky iných krajín. Oznámil to vo štvrtok krátko pred stretnutím s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom v Južnej Kórei, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
„Spojené štáty majú viac jadrových zbraní ako akákoľvek iná krajina. To, spolu s kompletnou modernizáciou a renováciou existujúcich zbraní, sme dosiahli počas môjho prvého funkčného obdobia. Vzhľadom na ich obrovskú ničivú silu som NENÁVIDEL to spraviť, ale nemal som na výber,“ napísal Trump na platforme Truth Social.
Rusko je na druhom mieste
„Rusko je na druhom mieste a Čína je ďalej na treťom mieste, ale do piatich rokov sa dostane na rovnakú úroveň. Vzhľadom na testovacie programy iných krajín som nariadil ministerstvu vojny, aby začalo testovať naše jadrové zbrane na rovnakom základe. Tento proces sa začne okamžite,“ vyhlásil americký prezident.
Agentúra AFP zdôrazňuje, že Trumpove oznámenie prišlo len deň po tom, čo jeho ruský náprotivok Vladimir Putin potvrdil, že Rusko úspešne otestovalo nové supertorpédo Poseidon, ktoré má jadrový pohon a je schopné niesť konvenčné aj jadrové hlavice. Spojené štáty podľa Reuters naposledy testovali jadrovú zbraň v roku 1992. Tieto testy poskytujú dôkazy o tom, čo dokáže akákoľvek nová jadrová zbraň, a či staršie zbrane stále fungujú, dodáva agentúra.
Nová dohoda s Čínou
Americký prezident Donald Trump po štvrtkových rokovaniach so svojim čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom v juhokórejskom meste Pusan oznámil novú obchodnú dohodu s Pekingom. Na základe nej budú clá na čínsky tovar dovážaný do Spojených štátov znížené z 57 na 47 percent a Peking bude „tvrdo“ pracovať na zastavení prúdu fentanylu na územie USA. Informuje agentúra Reuters a televízie Sky News.
Trump označil štvrtkové stretnutie za „úžasné“ a potvrdil, že lídri prijali veľa rozhodnutí, vrátane otázky o vzácnych zeminách. Na programe bola aj diskusia o polovodičových čipoch. Niektoré otázky podľa neho prerokované neboli. Po stretnutí americký prezident tiež potvrdil, že v apríli navštívi Čínu. Si podľa neho do Spojených štátov pricestuje niekedy potom.
Agentúra AFP informovala, že lídri sa tiež dohodli na spolupráci v otázke Ukrajiny. „Ukrajina bola veľmi silnou témou. Dlho sme o nej hovorili a obaja budeme spolupracovať, aby sme zistili, či môžeme niečo dosiahnuť,“ vyhlásil Trump. Svoj čínsky náprotivok označil za „skvelého lídra veľmi mocnej krajiny,“ dodáva AFP. Diskusia medzi lídrami trvala približne hodinu a 40 minút a bolo to ich prvé stretnutie od roku 2019. „Na stupnici od jedna do desať bolo stretnutie so Sim na úrovni 12,“ povedal Trump novinárom na palube prezidentského špeciálu Air Force One. Šéf Bieleho domu je už na ceste späť do Washingtonu.