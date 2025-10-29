VARŠAVA - Rusko zintenzívnilo svoju spravodajskú ofenzívu v Poľsku, no poľské bezpečnostné zložky sú na takúto hrozbu dobre pripravené. Uviedol to v stredu pre agentúru PAP analytik Piotr Potejko z Fakulty politických vied a medzinárodných štúdií Varšavskej univerzity.
Rusi zbierajú aj nevýznamné údaje na sabotáže
Podľa neho sa ruské spravodajské služby snažia zhromažďovať aj zdanlivo bezvýznamné informácie, ktoré po spojení vytvárajú ucelený obraz o fungovaní štátnych systémov a môžu byť zneužité na sabotáže. „Aj údaje, ktoré sa zdajú nevýznamné, môžu slúžiť na narušenie kľúčových štruktúr štátu,“ zdôraznil Potejko.
Expert pripomenul, že v posledných mesiacoch poľská Agentúra vnútorného bezpečenstva zadržala 55 osôb pôsobiacich v prospech ruského spravodajstva. Podľa neho zbierali informácie o železničných prepravách, inštalovali kamery na sledovanie pohybu vlakov či monitorovali vodné zdroje, čím mohli ohroziť ich bezpečnosť.
Sabotáže vyžadujú dlhodobé plánovanie a informácie
Potejko uviedol, že sabotáže si vyžadujú dlhodobé plánovanie a prácu s informáciami, ako to podľa neho ukázal aj požiar haly na ulici Marywilska vo Varšave v roku 2024. Zdôraznil, že spravodajská činnosť sa netýka len samotného útoku, ale aj získavania dát o zabezpečení objektov či reakčnom čase zásahových jednotiek.
Dodal, že v odhaľovaní špionážnych aktivít majú významnú úlohu aj obyčajní občania, ktorí môžu upozorniť na podozrivé správanie. „Bezpečnostné služby sú vysoko špecializované, ale bez pomoci spoločnosti nedokážu fungovať,“ uzatvára Potejko.