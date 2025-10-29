Streda29. október 2025, meniny má Klára, Kiara, zajtra Šimon, Simon, Simona

Hurikán Melissa zasiahol plnou silou Jamajku: VIDEO Vietor má rýchlosť 300 km/h! Očakávajú sa rozsiahle škody

KINGSTON - Na Jamajku včera popoludní SEČ udrel hurikán Melissa, ktorý sprevádzali silné zrážky a poryvy vetra s rýchlosťou až 300 kilometrov za hodinu. Podľa tlačových agentúr o tom informovalo americké Národné stredisko pre hurikány (NHC). Podľa odhadov by mohlo ísť o najsilnejší hurikán, ktorý ostrov zasiahol za skoro dve storočia. Jamajke, ktorá sa na živel pripravovala, by búrka mohla spôsobiť rozsiahle škody.

"Melissa udrela na pevninu na juhozápade Jamajky, pri (oblasti) New Hope, s vetrom o odhadovanej sile 295 kilometrov za hodinu," uviedlo NHC. Podľa agentúry AP môže ísť o najsilnejší hurikán, ktorý kedy udrel na Jamajku od začiatku meraní spred zhruba 180 rokov.

Po niekoľkých hodinách stred hurikánu podľa NHC opustil jamajskú pevninu a búrka sa posúva smerom ku Kube. Po údere na Jamajku hurikán oslabil z piateho najvyššieho stupňa na štvrtý, čo je druhý najvyšší.

NHC však varovalo obyvateľov Jamajky, že na ostrove kvôli hurikánu pretrvávajú "extrémne nebezpečné" podmienky.

Podľa odhadov Červeného kríža by búrka mohla priamo zasiahnuť asi 1,5 milióna obyvateľov, čo je polovica populácie ostrovného štátu. Vláda sa snažila na búrku pripraviť a vyzvala obyvateľov, aby konali s maximálnou opatrnosťou.

Jamajské úrady ale priznávajú, že miestna infraštruktúra je často príliš chatrná na to, aby mohla s úspechom čeliť takému silnému hurikánu, ako je Melissa. Varovali tiež obyvateľov, že kvôli záplavám by sa mohli objaviť na miestach, kde sa zvyčajne nevyskytujú, krokodílci.

Už dnes boli stovky tisíc ľudí na Jamajke bez prúdu a ulice v hlavnom meste Kingston boli prázdne, uvádzajú agentúry. Ešte pred úderom na pevninu úrady zaznamenávali zosuvy pôdy či popadané stromy. Očakávajú sa tiež silné záplavy. Na Kube by hurikán, ktorý zostáva veľmi silný, udrieť na mesto Santiago de Cuba a juhovýchodnú časť ostrova. Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel dnes uviedol, že sa úrady na hurikán pripravujú a vyzval obyvateľov, aby dbali pokynov úradov. "Vieme, že bude veľa škôd," uviedol podľa agentúry AP kubánsky prezident.

