Nečakané rozhodnutie! Spojené štáty chcú znížiť počet vojakov na východnom krídle NATO

BUKUREŠŤ - Rumunsko a jeho spojenci z NATO boli informovaní o zámere Spojených štátov znížiť počet vojakov umiestnených na východnom krídle Severoatlantickej aliancie. Oznámilo to dnes rumunské ministerstvo obrany. Zníženie sa má týkať aj vojakov, ktorí mali byť v rámci rotácií rozmiestnení na základni Mihail Kogalniceanu neďaleko čiernomorského prístavu Konstanca.

Zdroje spravodajských portálov Romania Journal a g4media.ro uvádzajú, že znižovanie počtu amerických jednotiek by sa malo týkať aj Slovenska, Bulharska a Maďarska. 

Agentúra Reuters s odvolaním sa na činiteľov NATO k oznámeniu Rumunska uviedla, že úpravy pozícií amerických síl nie sú neobvyklé. Vzhľadom na priority administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa sa toto rozhodnutie očakávalo, uviedlo rumunské ministerstvo s odvolaním sa na snahu Washingtonu sústrediť pozornosť na oblasť Indo-Pacifiku.

Približne 1000 amerických vojakov naďalej na území Rumunska zostane. V súčasnosti je v krajine asi 3000 amerických vojakov. Rumunsko sa stalo členom NATO v roku 2004. V roku 2024 sa začali práce na modernizácii a rozšírení základne Mihail Kogalniceanu, v ktorej má byť v budúcnosti umiestnených približne 10.000 aliančných vojakov.

Poľsko nemá informácie o znížení prítomnosti amerických vojakov

Poľsko nedostalo žiadne informácie o prípadnom znížení prítomnosti amerických vojakov na svojom území. Uviedol to v stredu hovorca poľského ministerstva obrany Janusz Sejmej v reakcii na správy o plánovanej redukcii počtu amerických jednotiek na východnom krídle NATO. Informuje o tom agentúra PAP.

Rumunský minister naznačil, že redukcia vojakov USA by sa mohla dotknúť aj SR

Rumunský minister obrany Ionut Mosteanu v stredu na tlačovej konferencii naznačil, že zníženie prítomnosti amerických vojakov na východnom krídle Severoatlantickej aliancie (NATO) by sa mohlo dotknúť aj Slovenska. Informuje o tom agentúra Agerpres. „Je dôležité zdôrazniť, že nejde o stiahnutie amerických síl, ale skôr o pozastavenie rotácie brigády, ktorá mala jednotky v niekoľkých krajinách NATO vrátane Bulharska, Rumunska, Slovenska a Maďarska,“ uviedol Mosteanu na tlačovej konferencií.

„Rumunsko a jeho spojenci boli informovaní o rozhodnutí USA týkajúcom sa úpravy rozmiestnenia amerických vojsk v Európe na východnom krídle (NATO). Prehodnotenie postoja je súčasťou širšej stratégie, ktorú Spojené štáty oznámili na začiatku roka. Návrh je teraz predložený americkému Kongresu,“ pokračoval minister.

„Pred dvoma týždňami na zasadnutí ministrov NATO v Bruseli americký minister obrany (Pete Hegseth) opäť povedal európskym partnerom, že Európa posilnila svoju pozíciu na východnom krídle a vo všeobecnosti v celej Európe, pričom súhlasila, že sa lepšie vyzbrojí a bude venovať väčšiu pozornosť svojej vlastnej obrane. Spojené štáty sa teraz budú viac zameriavať na Indo-Pacifik,“ dodal.

