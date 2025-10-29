Poplach nad Baltským morom: Poľské stíhačky sprevádzali ruské prieskumné lietadlo

VARŠAVA - Dvojica poľských stíhacích lietadiel MiG-29 v utorok zachytila a sprevádzala ruské lietadlo Il-20, ktoré bolo na prieskumnej misii v medzinárodnom vzdušnom priestore nad Baltským morom a malo vypnutý transpondér, teda rádiový odpovedač. Na sieti X to dnes oznámilo operačné velenie poľskej armády a dodalo, že ruské lietadlo nenarušilo poľský vzdušný priestor. Moskva sa k týmto informáciám nevyjadrila.
"Dňa 28. októbra 2025 dvojica stíhacích lietadiel MiG-29 poľských vzdušných síl zachytila, vizuálne identifikovala a eskortovala z oblasti zodpovednosti lietadlo Ruskej federácie letiace nad Baltským morom," uviedla poľská armáda. Stroj mal podľa nej vypnutý transpondér a nedodal ani patričný letový plán.
Baltské more je dôležitou zásobovacou trasou pre NATO a má kľúčový hospodársky význam pre jednotlivé baltské krajiny. Severoatlantická aliancia eviduje systematickú špionáž tamojšej vojenskej infraštruktúry zo strany Ruska, ktoré má prístup k Baltskému moru vďaka kaliningradskej exkláve a pobrežiu okolo Petrohradu.
V druhej polovici septembra podľa agentúry DPA vzlietli k ruskému prieskumnému lietadlu Il-20, ktorý letel nad Baltským morom v medzinárodnom vzdušnom priestore bez zapnutého odpovedača a bez letového plánu, dve stíhačky NATO zo základne v Severnom Nemecku.
Vzlietli v čase zvýšeného napätia
Spojenecké stíhacie stroje vzlietli k ruským strojom v čase zvýšeného napätia na východnom krídle Severoatlantickej aliancie, ktoré vyvolal v septembri prienik ruských dronov do poľského vzdušného priestoru. Následne hlásilo narušenie vzdušného priestoru ruskými lietadlami Estónsko a pred niekoľkými dňami aj Litva. Moskva narušenie vzdušného priestoru dvojice pobaltských štátov poprela, v prípade Poľska uviedla, že drony útočili na Ukrajine a ich cieľom nebolo Poľsko. Okrem toho, viaceré krajiny NATO a Európskej únie v poslednom čase informovali o narušení svojho vzdušného priestoru cudzími dronmi.
Podľa niektorých európskych predstaviteľov tak Rusko testuje reakciu NATO. Americký generál Alexus Gtrhewich, ktorý stojí na čele Veliteľstva ozbrojených síl USA pre Európu, minulý týždeň agentúre Reuters povedal, že Moskvu zrejme odradila rázna reakcia NATO z minulého mesiaca na narušenie poľského a estónskeho vzdušného priestoru, ale očakáva, že Rusko bude aj naďalej testovať medze.