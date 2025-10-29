Izraelské nálety v Gaze si vyžiadali najmenej 30 mŕtvych, tvrdia tamojšie úrady

GAZA - Počet obetí izraelských náletov v Pásme Gazy vzrástol na 30, uviedli tamojšie úrady pre agentúru AFP. Izrael v utorok podnikol útoky na palestínske územie po obvinení hnutia Hamas z napadnutia izraelských jednotiek a porušenia dohody o prímerí.
„V dôsledku izraelských útokov na Pásmo Gazy zahynulo najmenej 30 ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia. Naše tímy stále pracujú na vyťahovaní mŕtvych a zranených spod trosiek,“ uviedol hovorca civilnej obrany Mahmúd Basal. Podľa agentúry Reuters došlo k úmrtiam aj v meste Gaza či v Chán Júnise na juhu enklávy. Izraelská armáda sa k útokom zatiaľ nevyjadrila.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok obvinil Hamas z porušenia prímeria po tom, čo hnutie údajne odovzdalo len časť ostatkov rukojemníka, ktorých väčšinu izraelská armáda získala ešte v decembri 2023. Netanjahu neskôr nariadil armáde okamžité údery na ciele v Pásme Gazy. Vo vyhlásení jeho úradu sa neuvádzal konkrétny dôvod útokov. Vojenský predstaviteľ však uviedol, že Hamas porušil prímerie tým, že podnikol útok proti izraelským silám v oblasti enklávy kontrolovanej Izraelom. Dohoda o prímerí sprostredkovaná Spojenými štátmi nadobudla platnosť 10. októbra a prerušila dvojročný konflikt, ktorý vypukol po útokoch Hamasu na Izrael 7. októbra 2023. Obe strany sa navzájom obviňujú z porušovania dohody.
Trump vyhlásil, že „nič“ neohrozí platné prímerie
Prezident Spojených štátov Donald Trump po úderoch vyhlásil, že „nič“ neohrozí platné prímerie v Pásme Gazy. „Zabili izraelského vojaka. Tak Izraelčania odpovedali naspäť a mali odpovedať,“ povedal šéf Bieleho domu v lietadle Air Force One. Americký viceprezident J. D. Vance reagoval, že prímerie naďalej platí. „To však neznamená, že nedôjde k menším potýčkam,“ povedal pre stanicu FOX News. „Vieme, že Hamas alebo niekto iný napadol izraelského vojaka. Očakávame, že Izraelčania odpovedia, ale myslím si, že prezidentov mier vydrží,“ dodal s odkazom na mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Izraelské médiá v utorok informovali o prestrelke medzi izraelskými jednotkami a bojovníkmi Hamasu v meste Rafah na juhu pásma. Armáda tieto správy nekomentovala. Hamas poprel zodpovednosť za útok na izraelské sily a vyhlásil, že naďalej dodržiava dohodu o prímerí. Hnutie zároveň oznámilo, že v reakcii na izraelskú eskaláciu odkladá odovzdanie ďalšieho tela izraelského rukojemníka. Dodalo, že pokračujúce útoky ohrozujú aj pátranie po zvyšných telách, ktoré prisľúbilo odovzdať v rámci prvej fázy mierovej dohody.