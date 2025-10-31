Piatok31. október 2025, meniny má Aurélia, zajtra Denis, Denisa

Hurikán Melissa zmenil ich svadobnú cestu na čistý HOROR: Už nás evakuovali, nevieme dokedy tu budeme!

Novomanželia Hunter a Kasydee Bishopovci uviazali počas svadobnej ceste na Jamajke. Oblasťou sa prehnal hurikán Melissa.
Novomanželia Hunter a Kasydee Bishopovci uviazali počas svadobnej ceste na Jamajke. Oblasťou sa prehnal hurikán Melissa. (Zdroj: Facebook/Hunter Bishop, TikTok/kasydeebishop)
KINGSTON – Mala to byť ich prvá spoločná cesta po svadbe. Novomanželia nakoniec pocítili, aká silná a krutá dokáže byť matka príroda. Plánovali, že si budú užívať ako v raji, no to s azemnilo na boj o holý život.

Na Jamajku sa v týchto dňoch obracia celý svet. Ostrov, ktorý patrí k najkrajším miestam v Karibskom mori,zasiahol ničivý hurikán, aký nemá v tejto oblasti obdobu. Mnohé časti ostrova zostali úplne zdevastované. Ako píše FOX 4 Dallas, hurikán prekazil aj svadobnú cestu novomanželom z Texasu. Podľa sociálnych sietín sa zobrali len 20. októbra. 

Kasydee a Hunter Bishopovci boli na Jamajke na svadobnej ceste práve vtedy, keď sa oblasťou prehnala Melissa. Ich prvý deň od príletu bol ale skutočne ako v raji. 

@kasydeebishop Going to post little clips of our time here in jamaica on our honeymoon before the storm hit!! follow along on our journey! #hurricainemelissa #jamaicatiktok #jamaica #resort #honeymoon ♬ original sound - Kasydee Bishop

Potom to už ale išlo ako z kopca. Podľa dostupných informácií obloasť zasiahol hurikán 5. kategórie. Vietor dosahoval miestami až 285 km/h. Preto sa predpokladá, že táto katastrofa bude zaznamenaná ako najničivejšia v celej histórii ostrova. 

Už ich evakuovali 

Novomanželia sú ubytovaní v Montego Bay na severozápadnom pobreží ostrova. Prileteli len tesne pred prvými odporúčaniami na evakuáciu. Letisko je po celý čas zatvorené, všetky lety prerušili. Na Jamajke tak uviazli stovky ďalších turistov. 

"Stále len počúvame, aká silná ešte môže byť búrka. Momentálne nemáme ani potuchy, čo skutočne príde," povedal Hunter pred príchodom katastrofy. Novomanželia sa boja najmä o to, aby búrka nepoškodila letisko. V opačnom prípade na ostrove ešte pobudnú. 

@kasydeebishop This is where we take shelter from the storm! Just been praying non stop for the protection of us and eveyone here!!! #hurricainemelissa #jamaicatiktok ♬ sonido original - Vibes by Ley

Pár sa už stihol presťahovať do spoločného úkrytu. "Aspoň sa tu cítime bezpečne. Som rada, že nám pridelili miesto. Neviem, ako dlho tu budeme musieť zostať. Modlím sa za všetkých, ktorých sem evakuovali," povedala Kasydee vo videu na TikToku. 

Výstrahy pred hurikánom Melissa hlásia aj na susednej Kube, keďže ničivá katastrofa sa presúva smerom na severovýchod. Silný vietor sprevádzajú okrem iného mohutné dažde, ktoré spôsobujú zosuvy pôdy. Obydlia na pobreží sú navyše ohrozené aj mohutnými prívalovými vlnami. 
 

