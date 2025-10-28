Litva obvinila Bielorusko z hybridného útoku po narušení jej vzdušného priestoru

VILNIUS - Litva v pondelok obvinila Bielorusko z „hybridného útoku“ po tom, čo desiatky balónov vypustených pašerákmi opakovane narušili litovský vzdušný priestor. Litva v dôsledku týchto incidentov uzavrela svoje letiská vo Vilniuse a Kaunase na juhu krajiny, ako aj svoje posledné dva hraničné priechody s Bieloruskom. Informuje o tom agentúra AFP.
„Považujeme to za hybridný útok,“ povedala novinárom litovská premiérka Inga Ruginiené. Do týchto incidentov sú podľa nej zapojené bieloruské úrady, keďže proti osobám vypúšťajúcim balóny nijako nezakročili. Podľa bieloruskej opozície je tabak z čierneho trhu zdrojom príjmov pre vládu bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. Ruginiené označila uzavretie hraníc za „odkaz“ pre Bielorusko o tom, že „hybridné útoky nebudú tolerované“. Litovská armáda má teraz povolenie takéto balóny zostreľovať a vláda v stredu rozhodne o tom, ako dlho budú hranice uzavreté.
Bieloruský minister zahraničných vecí Maxim Ryžankov odmietol obvinenia Litvy a označil ich za „provokáciu“ zameranú na ospravedlnenie „opatrení proti Bielorusku a proti Rusku“. Na protest si bieloruské ministerstvo zahraničných vecí v pondelok predvolalo litovského chargé d´affaires a odovzdalo mu protestnú nótu v súvislosti s jednostranným uzavretím spoločnej hranice. Mnohé európske krajiny tvrdia, že počet „hybridných útokov“ v uplynulom čase prudko narástol. Zo zvýšeného počtu rôznych incidentov obviňujú vládu ruského prezidenta Vladimira Putina.