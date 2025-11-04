RÚZ varuje: Návrh zákona o tabakových výrobkoch neprimerane zasahuje do legálneho trhu

BRATISLAVA - Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) zásadne nesúhlasia s návrhom Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR na novelizáciu zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových a súvisiacich výrobkov. Podľa zamestnávateľov ide o legislatívny materiál s vážnymi chybami v procese prípravy aj v obsahu, ktorý prináša neprimerané zásahy do legálneho trhu, ohrozuje podnikateľské prostredie a môže mať negatívne dôsledky pre verejné financie, informovala v utorok RÚZ.
Zamestnávateľom na nepáči, že úprava bola pripravená bez riadnej diskusie so sociálnymi partnermi a dotknutými subjektmi. MZ predložilo návrh ako iniciatívny materiál bez riadneho prerokovania so sociálnymi partnermi. Druhé kolo rozporových konaní nebolo uzavreté a pripomienky zamestnávateľov boli ignorované, čím podľa RÚZ došlo k porušeniu princípu sociálneho dialógu.
Jednostranné kroky škodia
„Ministerstvo zdravotníctva koná jednostranne a bez odbornej diskusie. Týmto prístupom si samo komplikuje proces tvorby efektívnych a systémových riešení,“ uviedla RÚZ. Zamestnávatelia podľa nej plne podporujú ochranu a zdravie mladistvých a zdôrazňujú, že takéto výrobky im rozhodne do rúk nepatria, ale už v súčasnosti je predaj všetkých tabakových a nikotínových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov zakázaný, čo zabezpečila ostatná novela Zákona o ochrane nefajčiarov, ktorej prijatie inicioval práve tabakový priemysel.
Navrhovaná novela obsahuje viacero zásadných obmedzení, okrem iného aj zákaz predaja jednorazových elektronických cigariet a zákaz príchutí s výnimkou tabaku, mentolu a mäty. Podľa RÚZ budú takéto plošné opatrenia viesť k likvidácii celého segmentu jednorazových zariadení, k poklesu legálneho trhu s opakovane použiteľnými produktmi až o 77 % a k nárastu nelegálneho predaja a cezhraničných nákupov.
Zákazy podporia čierny trh
„Zákazmi sa problém nevyrieši, len sa presunie na čierny trh, ktorý štát nebude vedieť kontrolovať. Doplatia na to poctiví podnikatelia aj samotné verejné financie,“ zdôraznila RÚZ. Podľa analýz podnikateľského sektora by výpadok daňových príjmov v roku 2026 mohol presiahnuť 53 miliónov eur a v roku 2027 až 61 miliónov eur.
Rozpor s európskymi pravidlami
RÚZ tiež upozornila, že návrh zákona je v rozpore s postupom Európskej únie. Na úrovni EÚ aktuálne prebieha revízia tzv. smernice o tabakových výrobkoch. Ak Slovensko prijme národnú úpravu ešte pred jej dokončením, môže to viesť k potrebe opätovných zmien a zníženiu právnej istoty podnikateľov. RÚZ vyzvala MZ SR, aby návrh stiahlo z medzirezortného pripomienkového konania a iniciovalo osobné stretnutie so zástupcami zamestnávateľského sektora, kde by spoločne hľadali vyvážené a odborne podložené riešenie.
Návrh zákona už kritizovali viaceré organizácie. Rezort zdravotníctva v pondelok (3. 11.) informoval, že pri návrhu zákazu ochutených nikotínových výrobkov a jednorazových elektronických cigariet vyriešil všetky zásadné pripomienky. Došlo aj ku konsenzu s ministerstvom financií a materiál tak MZ predkladá na rokovanie vlády.