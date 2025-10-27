Všetko ide podľa plánu: Pavel poveril Babiša rokovaním o zostavení novej českej vlády

PRAHA - Predseda hnutia ANO Andrej Babiš po pondelkovej schôdzke s prezidentom ČR Petrom Pavlom na Pražskom hrade avizoval, že Pavel sa ešte v pondelok vyjadrí k tomu, koho poverí zostavením novej českej vlády. Babiš prezidenta podľa svojich slov podrobne informoval o programových prioritách vznikajúcej vlády, ktoré s týkajú zahraničnej politiky a Pavel bol s nimi podľa neho spokojný. Po schôdzke to povedal novinárom, informuje spravodajkyňa v Prahe.
aktualizované 12:34 Český prezident Petr Pavel v pondelok poveril predsedu hnutia ANO Andreja Babiša rokovaním o zostavení novej českej vlády. Oznámila to Kancelária prezidenta republiky (KPR) niekoľko hodín po schôdzke politikov na Pražskom hrade. Pavel tento krok podľa KPR urobil na základe výsledkov volieb do Poslaneckej snemovne, postojov jednotlivých parlamentných strán a tiež priebehu doterajších rokovaní, o ktorom ho Babiš v pondelok informoval, píše spravodajkyňa v Prahe.
Pavlova kancelária uviedla, že Babiš prezidentovi personálne obsadenie pravdepodobnej budúcej českej vlády zatiaľ nepredstavil, ale zmienil niektoré mená, o ktorých politické strany diskutujú. „Prezident republiky očakáva, že Andrej Babiš predloží zloženie vlády, ktoré nebude akokoľvek oslabovať princípy nášho demokratického štátu zosobnené v Ústave Českej republiky,“ zdôraznil Pražský hrad vo vyhlásení.
Dodal, že šéf ANO Pavla oboznámil s aktuálnym stavom rokovaní o koaličnej zmluve a programovom vyhlásení vlády a sľúbil, že texty oboch dokumentov prezidentovi poskytne v druhej polovici týždňa. „Prezident je následne pripravený rokovať a nominantami politických strán na členov vlády a podrobne diskutovať o ich prioritách a postojoch,“ uviedla KPR.
O personálnom obsadení vlády nehovorili
„Všetko funguje podľa plánu. S pánom prezidentom sme sa dohodli, že keď dokončíme rokovania a programové vyhlásenie vlády bude hotové, tak mu ho, samozrejme, dáme k dispozícii... Ohľadom konfliktu záujmov platí to, že keď to budem mať vyriešené, tak budem informovať pána prezidenta,“ povedal šéf ANO.
O personálnom obsadení vlády podľa jeho slov v pondelok s prezidentom nehovorili. „Dohodli sme sa, že keď zrealizujeme koaličnú zmluvu, programové vyhlásenie vlády a začneme rokovať o rozpočte v snemovni, tak keď už budeme mať hotovo, pôjdem za pánom prezidentom a navrhnem mu personálne obsadenie. A potom asi pán prezident bude chcieť s každým kandidátom hovoriť a potom sa uvidí, ako to všetko dopadne,“ avizoval ďalší postup Babiš.
Doplnil, že s potenciálnymi koaličnými partnermi - hnutím SPD a stranou Motoristi sebe - už hnutie ANO rokovalo o väčšine programu. Zostalo ešte niekoľko oblastí, na ktorých sa nezhodli a v nich budú hľadať zhodu tento týždeň v stredu. Potom svoje programové priority predstavia verejnosti. „Zostávajú tam dve alebo tri veci, na ktoré máme iný názor a musíme si ich ešte vysvetliť,“ dodal Babiš.