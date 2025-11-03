Scéna ako z Nezvratného osudu: Vodič stratil koleso priamo na priecestí, vlak bol už za rohom a zakročil policajt!

KATOWICE - Zábery z bezpečnostnej kamery na železničnom priecestí zachytili situáciu, v ktorej by sa nechcel ocitnúť nikto z nás. Vodič viedol červený Opel cez trať a zrazu prišiel o koleso. Vlak bol pritom neďaleko, a tak sa začal súboj s časom a či všetci prítomní stihnú auto odpratať, kým príde lokomotíva a s ňou tragédia.
VIDEO Pozrite si dramatické zábery zo železničného priecestia v Katowiciach:
Poľská polícia informovala o prípade na sociálnej sieti formou záberu z bezpečsnostnej kamery. K incidentu došlo na železničnom priecestí na ulici Niezapominajek v mestskej časti Podlesie v Katowiciach. Keď červený Opel vošiel na koľaje, spadlo mu predné koleso.
Začali urýchlene vystupovať z auta
Všetkým zúčastneným tuhla krv v žilách hlavne preto, že vlak bol vzdialený 120 sekúnd. Policajt z mesta Katowice bol nakoniec hrdinom dňa a práve on dopomohol k tomu, aby z auta majiteľa nezostala len kopa šrotu po prípadnom náraze lokomotívy doň. Kým sa tak však stalo, zúfalý muž zrejme aj celú svoju rodinu v panike vyhnal z vnútra auta, aby sa išli skryť a sám začal tlačiť vozidlo mimo koľají, no nedarilo sa mu to. Spravidla preto, že jeho ľavá predná časť bola prakticky na zemi.
Závory sa síce ešte stále neskláňali a ani zvukové znamenie blížiaceho sa vlaku nebolo počuť, no miestni vedeli, že príchod vlaku je len otázkou času. Samotný vodič a jeho panika a urýchlené konanie sú z videa zjavné. O pár sekúnd na to však priskočil policajt, ktorý už nebol aktívne v službe, no bol si vedomý následkov. "Vďaka rýchlej reakcii strážnika sa tragédii podarilo zabrániť. Skutočná ochota priniesť pomoc nekončí v momente záverečnej," napísala poľská polícia na sociálnej sieti.
Policajt zachoval chladnú hlavu, odhodil zavádzajúce koleso a konal
Bývalý príslušník nakoniec pomohol mužovi dostať auto mimo koľaje, a to už v čase, kedy sa rozsvietila svetelná signalizácia, ktorá avizuje blížiaci sa vlak. Ako sa neskôr ukázalo, príslušník pôsobil ako člen "protichuligánskej jednotky" mestského policajného oddelenia v Katowiciach, no v tom čase nebol v službe a napriek tomu sa zapojil do akcie. Išiel tesne za Oplom a bez zaváhania vystúpil z auta. Mohutne stavaný policajt najprv z miesta odhodil koleso a potom chytil podbeh blatníka a zdvihol prednú časť Opla. To majiteľovi umožnilo vytlačiť toto auto niekoľko metrov dozadu.